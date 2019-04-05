После взрыва в НИИ «Кристалл» создана межведомственная комиссия

На оборонном НИИ «Кристалл» в Дзержинске, где 4 апреля 2019 года произошел взрыв, создана межведомственная комиссия. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Напомним, накануне жителей Дзержинска напугал громкий хлопок и огромный столб дыма, поднимающийся от института.

- У меня чуть окна дома не выпрыгнули, - делились впечатлениями в социальных сетях жители Дзержинска. – Рядом с предприятием полным-полно пожарных. Не иначе как опять взрыв какой-то!

Как вскоре подтвердили очевидцы, на предприятии действительно произошел хлопок. К счастью, больших разрушений в результате этого происшествия не произошло.

- Хлопок и последующий пожар произошел в цехе№54 Л по производству мономеров, - сообщает ливкорр. - Возник пожар на площади 5 квадратных метров, от него загорелась прилегающая трава на площади 150 квадратных метров. В 16:24 пожарные сообщили о локализации. С горящей травы огонь перекинулся на расположенную рядом электрощитовую. В 16:43 она была потушена. Разрушений и пострадавших в результате происшествия нет.

И вот, наконец, сегодня предприятие дало официальный комментарий по поводу случившегося.

- 4 апреля в 15.25 на производственной территории АО «ГосНИИ «Кристалл» произошла аварийная ситуация, в результате которой произошло возгорание с последующим взрывом, - говорится в сообщении. - Пострадавших нет. Здание разрушено. Создана межведомственная комиссия. Об итогах ее работы будет сообщено дополнительно.