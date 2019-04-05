Стали известны кандидаты на пост министра строительства Нижегородской области

Экспертная комиссия назвала имена 15 человек, которые прошли заочный этап отбора на пост министра строительства Нижегородской области. Также комиссия определила строительные предложения, которые войдут в задания кандидатам во время деловой игры и защиты программ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Из 240 «строительных предложений», размещенных гражданами на портале «Команда Правительства» в качестве наказа будущему министру строительства, экспертная комиссия выбрала 22, - говорится в сообщении регионального правительства. - Комиссия включила их в задания для кандидатов в ходе деловой игры и защиты программ перед комиссией. Они должны будут предложить пути их воплощения в жизнь.

Кстати, эти предложения оказались весьма разноплановыми. Они затрагивают самые разные строительные проблемы.

- Многие связаны с темой обманутых дольщиков, с обеспечением участков под жилье соответствующей инфраструктурой, обеспечением доступным и комфортным жильем, со строительством социальной инфраструктуры: ФОКов, детсадов, школ, - рассказал член экспертной комиссии, ректор ННГАСУ Андрей Лапшин.

КОНКРЕТНО

Экспертная комиссия отобрала 15 кандидатов на пост министра строительства:

• генеральный директор ООО «Газораспределение Нижний Новгород» Леонид Маслов

• управляющий партнер ООО «Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов

• первый заместитель министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев

• Виталий Зайцев (последнее место работы - директор НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО»)

• Александр Фролов (последнее место работы - МКУ «АТО Кстовского района»)

• директор ООО «Волжский Берег – НН» Илья Гор

• директор ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Сергей Сорокин

• директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Павел Саватеев

• начальник управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Виталий Власов

• преподаватель кафедры Военного института Военной академии материально-технического обеспечения Геннадий Галицын

• коммерческий директор ООО «Нижновгеострой» Сергей Шумилов

• генеральный директор, учредитель ООО «СМУ-Прогресс» Андрей Болдырев

• министр строительства Республика Коми Андрей Крикуненко

• Александр Лушников (последнее место работы – технический директор ООО «Меркури»)

• начальник отдела строительства и управления спортивными объектами министерства спорта Нижегородской области Денис Лампси.

По четырем кандидатам комиссия решила запросить дополнительную информацию, чтобы убедиться в их квалификации.