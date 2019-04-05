2019-04-05T13:48:43+03:00
Общество

Стали известны кандидаты на пост министра строительства Нижегородской области

Заочный этап отбора прошли 15 человек
Василий КРОТОВ
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Стали известны кандидаты на пост министра строительства Нижегородской областиСтали известны кандидаты на пост министра строительства Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Экспертная комиссия назвала имена 15 человек, которые прошли заочный этап отбора на пост министра строительства Нижегородской области. Также комиссия определила строительные предложения, которые войдут в задания кандидатам во время деловой игры и защиты программ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Из 240 «строительных предложений», размещенных гражданами на портале «Команда Правительства» в качестве наказа будущему министру строительства, экспертная комиссия выбрала 22, - говорится в сообщении регионального правительства. - Комиссия включила их в задания для кандидатов в ходе деловой игры и защиты программ перед комиссией. Они должны будут предложить пути их воплощения в жизнь.

Кстати, эти предложения оказались весьма разноплановыми. Они затрагивают самые разные строительные проблемы.

- Многие связаны с темой обманутых дольщиков, с обеспечением участков под жилье соответствующей инфраструктурой, обеспечением доступным и комфортным жильем, со строительством социальной инфраструктуры: ФОКов, детсадов, школ, - рассказал член экспертной комиссии, ректор ННГАСУ Андрей Лапшин.

КОНКРЕТНО

Экспертная комиссия отобрала 15 кандидатов на пост министра строительства:

• генеральный директор ООО «Газораспределение Нижний Новгород» Леонид Маслов

• управляющий партнер ООО «Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов

• первый заместитель министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев

• Виталий Зайцев (последнее место работы - директор НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО»)

• Александр Фролов (последнее место работы - МКУ «АТО Кстовского района»)

• директор ООО «Волжский Берег – НН» Илья Гор

• директор ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Сергей Сорокин

• директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Павел Саватеев

• начальник управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Виталий Власов

• преподаватель кафедры Военного института Военной академии материально-технического обеспечения Геннадий Галицын

• коммерческий директор ООО «Нижновгеострой» Сергей Шумилов

• генеральный директор, учредитель ООО «СМУ-Прогресс» Андрей Болдырев

• министр строительства Республика Коми Андрей Крикуненко

• Александр Лушников (последнее место работы – технический директор ООО «Меркури»)

• начальник отдела строительства и управления спортивными объектами министерства спорта Нижегородской области Денис Лампси.

По четырем кандидатам комиссия решила запросить дополнительную информацию, чтобы убедиться в их квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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