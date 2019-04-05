Совместный проект АПЗ и компании «Вип Технологии» представили на XII Петербургском партнериате малого и среднего бизнеса

Нижегородский технопарк «Анкудиновка» представил примеры успешной кооперации крупного бизнеса и малых инновационных предприятий Нижегородской области на XII Петербургском партнериате малого и среднего бизнеса. Среди них – инновационная разработка АО «Арзамасский приборостроительный завод», сообщает пресс-служба предприятия.

В числе презентуемых проектов были продемонстрированы транспедикулярные винтовые системы – проект кооперации Арзамасского приборостроительного завода и компании «ВИП Технологии» из Нижнего Новгорода.

– Продукт является настоящим прорывом в сфере медицины. Он представляет собой систему фиксации сегментов позвоночника при переломах. Разработка уникальна для российского рынка, имеет хорошие экспортные перспективы, – отметил директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Напомним, малое инновационное предприятие «ВИП Технологии» – давний партнер АО «АПЗ» по ряду разработок в сфере гражданской продукции. Совместно со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета компания разрабатывает новую винтовую систему стабилизации позвоночника. Арзамасский приборостроительный завод выступил в роли индустриального партнера в реализации НИОКР и основной площадки для производства новых изделий.

В настоящее время проект на стадии реализации.