2019-04-05T13:48:43+03:00
Общество

Погода в Нижнем Новгороде 6-7 апреля 2019 года: Снег и похолодание

Нижегородцев ждет пасмурная и прохладная погода в ближайшие выходные
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородцев ждет пасмурная и холодная погода в ближайшие выходные.Нижегородцев ждет пасмурная и холодная погода в ближайшие выходные.
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В ближайшие выходные 6-7 апреля погода в Нижнем Новгороде испортится – нижегородцев ждут снег и похолодание. Уже в пятницу, 5 апреля, в городе начался снег, и заметно снизилась температура воздуха. Так что нижегородцам стоит немного утеплиться.

- В субботу, 6 апреля 2019 года, в ночные часы столбики термометров опустятся до – 2 градусов, - обещают нижегородские синоптики. – Правда, уже днем воздух прогреется до + 6 градусов. При этом вполне возможен дождь.

В воскресенье, 7 апреля 2019 года, и вовсе будет возможен снег с дождем. К счастью, он тут же будет таять.

- Столбики термометров в воскресенье поднимутся до + 4 градусов, - обещают синоптики. – А ночью похолодает до -1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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