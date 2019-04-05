Погода в Нижнем Новгороде 6-7 апреля 2019 года: Снег и похолодание

В ближайшие выходные 6-7 апреля погода в Нижнем Новгороде испортится – нижегородцев ждут снег и похолодание. Уже в пятницу, 5 апреля, в городе начался снег, и заметно снизилась температура воздуха. Так что нижегородцам стоит немного утеплиться.

- В субботу, 6 апреля 2019 года, в ночные часы столбики термометров опустятся до – 2 градусов, - обещают нижегородские синоптики. – Правда, уже днем воздух прогреется до + 6 градусов. При этом вполне возможен дождь.

В воскресенье, 7 апреля 2019 года, и вовсе будет возможен снег с дождем. К счастью, он тут же будет таять.

- Столбики термометров в воскресенье поднимутся до + 4 градусов, - обещают синоптики. – А ночью похолодает до -1 градуса.