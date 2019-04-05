Юные арзамасцы вошли в число лучших на турнире по вольной борьбе в Польше

Двое юных арзамасских борцов вошли в число лучших на Международном юношеском турнире по вольной борьбе. Турнир проходил в минувшие выходные в городе Терезин в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Согласно информации, за медали в различных весовых категориях боролись спортсмены из Польши, России, а также стран Балтии. Представители СК «Знамя» АО «АПЗ» завоевали сразу два призовых места. Антон Сотников стал первым в весовой категории до 38 килограммов, а Максим Шенгуров взял бронзу в весовой категории до 41 килограмма.

Тренеров обоих мальчиков является Евгений Рыжков.