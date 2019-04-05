Беспилотник «Грач» стал «Лучшим изобретением в интересах Вооруженных сил РФ»

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа (БПЛА-ВТ) «Грач» производства Арзамасского приборостроительного завода, разработанный в ООО «АПКБ» под научным руководством Воронежской военно-воздушной академии (ВВА), на XXII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» удостоен специального приза «Лучшее изобретение в интересах Вооруженных сил Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В течение последней недели марта лучшие изобретатели со всей страны презентовали свои разработки в Московском КВЦ «Сокольники». На территории в 4,5 тысяч квадратных метров было представлено 850 экспонатов. Около 200 организаций из 30 иностранных государств и 44 регионов России приняли участие в мероприятии.

– Наш вертолет был представлен на стенде Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» из города Воронежа, – рассказывает заместитель главного конструктора ООО «АПКБ» Владимир Пименов. – Интерес к нашей разработке проявляли делегации как российских, так и зарубежных компаний, особенно представители азиатских стран, с целью применения беспилотника в общепромышленном, в частности, сельхозпроизводстве для орошения полей. Связано это с тем, что сейчас на рынке нет БПЛА среднего класса с высокой грузоподъемностью и высокой автономностью работы.

Пока ведется совместная инициативная разработка в интересах Министерства обороны РФ. В рамках Салона представители ВВА, АПЗ и АПКБ представили ежеквартальный отчет начальнику главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) МО РФ генерал-майору Андрею Гончарову о ходе разработки экспериментального образца «Станции радиоразведки на беспилотном вертолете».

С момента презентации данного изобретения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» БПЛА был перекомпонован с целью снижения веса носителя и полезной нагрузки, что увеличивает время и дальность полета. Кроме того, улучшена аэродинамическая форма пеленгатора, что позволяет беспилотнику быть более маневренным и ветроустойчивым, и заменена аппаратурная навигация для более точного позиционирования и определения местоположения. В данной компоновке проведены первичные летные испытания. На май назначен военно-технический эксперимент, который будут проводить совместно ВВА, АПЗ и АПКБ.

В настоящее время начат процесс лицензирования данного БПЛА-ВТ для получения Сертификата летной годности в соответствии с Воздушным кодексом России. Параллельно на базе Московского авиационного института разрабатывается программа обучения пилотов. Первый поток инженеров АПЗ и АПКБ приступит к занятиям уже во втором полугодии 2019 года.

Начальник ГУНИД Андрей Гончаров оценил ход проведения инициативной разработки БПЛА-ВТ «Грач» и сообщил, что экспонат включен в список для обязательного посещения первых лиц государства на форуме «Армия-2019», который пройдет в конце июня в подмосковной Кубинке.

Заинтересованность в применении БПЛА-ВТ «Грач» проявил и начальник главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники МО РФ полковник Сергей Попов.

Экспертная комиссия и международное жюри Салона «Архимед» по достоинству оценили проекты участников. Комплекс радиотехнической разведки на базе БПЛА-ВТ «Грач» удостоен специального приза «Лучшее изобретение в интересах Вооруженных сил Российской Федерации».