Итоги работы промышленности и бизнеса за 2018 год подвели в Арзамасе

Заседание Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» (ААПП) состоялось в АПК. На нем были подведены итоги работы городской промышленности и бизнеса в 2018 году и обсуждались планы на ближайшее будущее. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

На встрече с промышленниками присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и мэр Арзамаса Александр Щелоков. Главные темы, которые стояли на повестке – строительство храма Петра и Павла, а также реализация программы кластера «Арзамас-Саров-Дивеево», которому присвоен статус федерального значения.

В мае 2014 года митрополитом Георгием был совершен чин закладки будущего храма Петра и Павла. Силами ААПП, АО «АПЗ» и всех неравнодушных арзамасцев начато строительство. Пожертвования благотворителей составили 35,2 миллионов рублей, причем основная часть собранных средств – пожертвования генерального директора АПЗ Олега Лавричева, Арзамасского приборостроительного завода, СУ-7 СМТ, фонда «БлагоДарите» и ААПП.

В возведенном храме уже начали проводить божественные литургии. На 3 мая запланирована установка куполов, после чего необходимо приступить к внутреннему убранству и благоустройству прилегающей к храму территории. Представители Нижегородской епархии отметили, что важно начать богослужение в церкви, чтобы она жила приходской жизнью.

– Пять лет назад владыка Георгий дал импульс нашей ассоциации по воздвижению храма, – отметил председатель ААПП, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. – Сегодня он газифицирован, для этих целей построена котельная, подведены другие коммуникации. После установки куполов мы уберем забор, начнем вывозить строительный мусор. Уже в этом году храм должен преобразиться.

– Сегодня мы начинаем второй этап мощнейшего развития Арзамаса, – сказал митрополит Георгий. – Он включен в федеральный проект – кластер «Арзамас-Дивеево-Саров». В город придет большая часть федеральных ресурсов для развития инфраструктуры. Но есть и немало проблем. Арзамас – достойный город с богатой историей и традициями, где есть что посмотреть. Главное – здесь благочестивый православный народ. Чтобы привести город в порядок, надо не так много усилий. Прошу промышленников и предпринимателей поддержать эту инициативу. Только в единстве мы сможем добиться значимых результатов. Особенно благодарю Олега Вениаминовича. Мы часто перегружаем его своими заботами, но он всегда откликается на наши просьбы.

Большие усилия по реализации программы кластера предпринимаются главой Арзамаса Александром Щелоковым. На заседании им были затронуты вопросы переноса автостанции и тубдиспансера с территории исторической части города, строительства дорог, приобретения новых автобусов, развития городской среды, очистки реки Теши и многие другие.

– Самым важным мероприятием в программе Арзамаса можно назвать строительство Южного обхода города. Это организация движения не просто Арзамаса, а всего юга Нижегородской области. Сейчас необходимо подготовить проект и сметную документацию, - отметил мэр Арзамаса.

Об итогах работы в 2018 году доложил директор департамента экономического развития городской администрации Алексей Смирнов. По итогам прошлого года Арзамас занял шестое место (в 2017 году он занимал восьмое место) по уровню социально-экономического развития среди 52 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Среднемесячная зарплата в АО «АПЗ» (36321 рублей) выше уровня средней зарплаты на промышленных предприятиях города (35925 рублей).

Заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Зеленкевич рассказал об итогах работы региональной промышленности за 2018 год. По его словам, в прошлом году нижегородская промышленность перечислила налогов в региональный бюджет на 12% больше, чем в 2017 году.