2019-04-05T11:57:44+03:00
Общество

VIII фестиваль «Арзамасский гусь» состоится в Нижегородской области 25 мая (0+)

Праздник пройдет на территории профилактория «Морозовский»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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VIII фестиваль «Арзамасский гусь» состоится в Нижегородской области 25 мая (0+). Фото: из архива редакции "Новатор"VIII фестиваль «Арзамасский гусь» состоится в Нижегородской области 25 мая (0+). Фото: из архива редакции "Новатор"
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25 мая на территории профилактория «Морозовский» пройдет VIII фестиваль «Арзамасский гусь» (0+). Это традиционный праздник кулинарного искусства, который ежегодно проводит АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», сообщает пресс-служба предприятия.

Организаторы уже начинают раскрывать секреты программы самого яркого события этой весны. Тема нынешнего выпуска – любительский конкурс барбекю.

Удивить жюри оригинально приготовленным барбекю участникам впервые предложили в прошлом году. Яркий мясной дебют решено повторить. Условия конкурса прежние: за отведенное время участникам необходимо приготовить оригинально оформленное, гармонично дополненное и, главное, вкусное мясо.

А теперь к подробностям и новшествам. Соревноваться конкурсанты по-прежнему будут командами-парами или дуэтами. Для участия необходимо подать заявку до 14 мая на сайте фестиваля gusfest.ru, прикрепив к контактной информации фотографии членов команды, рассказ о том, почему вы любите барбекю, и фирменный рецепт приготовления мяса. По итогам «заочного» этапа будут отобраны 20 команд, которые сойдутся в кулинарной битве в день фестиваля.

25 мая каждая пара участников получит от организаторов 1,5 кг корейки на кости или свиной шеи, 6-8 видов специй, рабочую станцию – стол, мангал и уголь, разделочные доски, 5 литров воды, бумажные полотенца, корзину для мусора, одноразовые перчатки. Ножи участникам придется прихватить с собой, ведь привычным инструментом работать удобнее и быстрее. Кроме того, можно привезти с собой маринады и соусы, приготовленные заранее.

У каждой команды на все про все будет 40 минут. В результате на столах должны появиться 5 порций готового блюда – 1 для жюри, 4 для своей группы поддержки. Победителю будет вручен кубок и ценные призы. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, также получат памятные подарки.

– На мой взгляд, для непрофессионалов конкурс барбекю – удачный формат. Ведь все мы любим мясо и овощи, приготовленные на углях, у них особый вкус. Главный залог успеха – укротить мангал и знать проверенный рецепт, не суетиться, получать удовольствие от процесса, тогда оно передастся и членам жюри, которые будут пробовать и оценивать блюдо. Совет: берите в команду мужчин, мясо и мангал – это мужская тема. А вот женская половина хорошо справится с соусами, гарниром, оформлением и подачей блюда, - поделилась начальник бюро юридического управления АО «АПЗ», победитель конкурса барбекю-2018 Мария Голубева.

– Первый раз было просто интересно посмотреть, на второго «Гуся» ехал уже с целью увидеть что-то новенькое – послушать профессиональных поваров, подсмотреть какие-то новые приемы и способы приготовления. Когда появился конкурс барбекю, стало интересно попробовать себя в этом деле. В итоге стал вторым. К конкурсу этого года начал готовиться еще в прошлом. В голове уже есть несколько вариантов, чем можно удивить жюри и зрителей, - признался трехкратный призер любительских конкурсов фестиваля «Арзамасский гусь»Николай Селин.

Если вы уже начали прикидывать, какой соус можно подать к свинине, то смело переходите на сайт фестиваля и заполняйте предложенную форму. А если сомневаетесь, то просто купите себе и своим близким билеты на «Арзамасского гуся», ведь этот фестиваль давно доказал, что бесконечно и с удовольствием можно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и как двое поваров-любителей готовят мясо.

«Арзамасский гусь» – это:

- Любительский конкурс барбекю

- Кулинарный театр

- Кулинарное шоу

- Ярмарка мастеров и Большая мастерская

- Развлекательная программа

ИСТОЧНИК KP.RU

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