Евгений Пыхтин: «В современном театре зритель становится соучастником спектакля»

- Сегодня будем говорить о вашем дебютном фестивале «Театральная стрелка». По описанию, он кажется мне очень многообещающим и любопытным. Я предлагаю сейчас разложить его на маленькие детали. «Театральная стрелка» проходит в апреле. В программе не только спектакли, но и дискуссии, лекции. Давайте начнем с самого вкусного.

- Самое главное – это конкурсная программа. Мы выбрали девять команд, хотя изначально заявляли, что их будет восемь. Всего было 46 заявок. Среди них даже такие именитые коллективы как «брусникинцы» и театр «ТОК». Кого-то мы решили провести вне конкурса, как, например, центр им. Мейерхольда. Он 17 апреля представит спектакль «Рождество». Девять команд приедут совершенно из разных точек России. Географическая карта у нас широкая: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа, Ижевск.

- Понятно, что есть большие коллективы, которые вы назвали. Но в основном это независимые команды вроде вашей?

- Да, это все – команды, которые не имеют поддержки государства, включая, к примеру – «18+». Она может быть не так известна, как «брусникинцы», но тем не менее – хорошая, нашумевшая команда. Многие команды заявляются на «Золотой маске». «Les Partisans» – входит в лонг-лист премии.

У нас целая палитра спектаклей, которые интересно посмотреть с разных сторон. Есть и научные спектакли, и классические как «Номер шестой» – театра «ROOM» (Москва) по рассказу Антона Павловича Чехова «Палата №6». Есть «Копеподы. Путь исследования» театра «Угол» (Казань) – через научную тему они выходят на уничтожение, самоуничтожение и т.д.

Самое главное, нам бы хотелось показать, что в стране очень много независимых команд, спектаклей, коллабораций, артистов. Эти площадки занимаются экспериментом, поиском. Это важно – они развивают театр.

- Вы можете сказать, посмотрев все заявки, на каком уровне сейчас находятся независимые театры? Понятно, что все в порядке у Москвы и Санкт-Петербурга. Нижний Новгород к ним близок. А вот те, кто подальше… Для вас было сюрпризом увидеть действительно необычные, сильные команды в регионах?

- На самом деле все девять команд были удивительные по форме и по качеству исследования каких-то тем. Мы 46 заявок отсмотрели, каждой команде уделили время. «Партизаны», «брусникинцы», «Невидимый театр» (Санкт-Петербург) … Каждая команда в какой-то степени, в каком-то ракурсе нас удивила. Мне очень приятно, что столько интересных театров в России.

- Да, это отличная новость. Конечно, конкуренция… Но это та сфера, где она должна быть. Это на пользу вообще всем. Ваш фестиваль проходит первый раз. Что так отозвалось в сердцах, что театры решили приехать в Нижний Новгород и показать себя. Какую-то вы предложили идею, или просто сейчас все рады как можно больше показывать то, что они делают?

- У нас в России не так много фестивалей независимых театров. «ЦТМ» – это площадка, и вообще команда фестивальная. Мы мечтаем, планируем поездки, гастроли в разные города, разные театры. Я думаю, у других команд такие же планы. Мы предложили, они увидели объявления о фестивале и отозвались.

У нас сильный экспертный совет – это лидеры в театральной среде. И, конечно, когда команды видят такие театры как «ЦИМ», они хотят быть с ними в диалоге, в контакте.

3 апреля в «ЦТМе» состоялось открытие фестиваля – спектакль «Сибирь». Это театр ненормативной пластики. Он получил премию «Прорыв», взяв «лучшую мужскую роль» и «лучшую режиссуру». В Санкт-Петербурге сейчас очень шумит этот спектакль. Он приезжал к нам в Дом актера, и публика была в восторге. Мы решили привезти их на открытие.

- Конечно же, не стоило бы делать такой фестиваль ради одного раза. Наверняка вы планируете еще. Это будет новая традиция? Какой у вас план-максимум?

- Мы сейчас пытаемся все исследовать, прощупать – как публика отреагирует, какие сложности. Первый фестиваль – пробный фестиваль. Либо он будет проходить каждый год, либо через год. Мне хотелось бы, на данный момент, чтобы он стал всероссийским. Хочется заниматься экспериментами, образовательной программой, воркшопами, создавать в Нижнем Новгороде театральную платформу, где творится что-то интересное. В течение месяца нижегородцы смогут войти в контекст театра, получить удовольствие и обогатиться.

- Это, в принципе, и есть то, чем ЦТМ все это время занималось. Вы же очень много сделали для того, чтобы зрители заговорили с вами после спектаклей. Я думаю, что вы публику все равно подготовили к этому моменту. Давайте про эту дополнительную программу подробно поговорим. Чего ждать кроме спектаклей?

- Да, это философия ЦТМ. У нас фестиваль делится на три части. Конкурсная программа – это самая сердцевина. Будут номинации – «лучшая женская роль», «лучшая мужская роль», «лучший спектакль». Важный момент – у нас стоит фестиваль-конкурс, но конкурс отходит на второй план. Мы собираемся не биться за главный приз, главная – ознакомительная функция. Мы хотим впервые показать эти команды в Нижнем. Вторая часть – внеконкурсная программа (открытие, читка пьесы «Любовь людей» «Невидимого театра», спектакль «Рождество», закрытие).

Большой акцент мы делаем на образовательную программу. Что интересно, эксперты находятся в диалоге со зрителем. Это не будет лекция за партой – это формат «вопрос-ответ». Для нас было важно сделать программу бесплатной. Все проекты, лекции, воркшопы, мастер-классы, круглые столы только по регистрации. У нас потрясающие спикеры: критик, искусствовед Алексей Киселев, который сейчас лидер в Москве. Его лекция состоится 18 апреля. Тема – типология современного театра.

Воркшоп Веры Сердечной по написанию рецензий. Она будет разбирать, как писать, будет практика. Наши друзья (театр «Пиано») проведут мастер-класс, покажут небольшой фрагмент спектакля, будет работа с детьми-артистами театра.

После каждого спектакля к нам приезжают эксперты: арт-директор «ЦИМа», искусствовед, критик Елена Ковальская, куратор школы современного зрителя и слушателя «Электротеатра Станиславского» Кристина Матвиенко. У нас будет Андрей Пронин критик из Санкт-Петербурга.

Статусные эксперты будут модераторами обсуждений после спектакля. Они будут задавать вопросы, что-то сами рассказывать, пытаться продолжить исследование спектакля. Я думаю, что это будет интересно, потому что, по практике обсуждений после спектаклей ЦТМ, люди расцветают, когда они могут высказаться, когда им отвечают. Каждую неделю команды будут собираться за круглым столом. Эксперт задает какую-то тему, читает небольшую лекцию и дальше команды, актеры, деятели с экспертом начинают вести диалог. Зрители могут при этом присутствовать.

- Не просто, наверное, далась организация фестиваля. Вы же не государственный театр. Вам приходится к нему подходить с точки зрения бизнеса. Я так понимаю, что, особенно часть с воркшопами, признаны показать еще и то, как строить работу независимого театр. Это не простая история. По тому, что вы увидели, не касаясь столичных регионов, как там строится работа? Как у вас – своими силами, поддержкой зрителей... На что они живут?

- Вот приедут, и узнаем. Не со всеми командами я был знаком. Куда-то я ездил, в Казань, например. Но мне не удалось подробно об этом поговорить. Это одна из целей фестиваля – создать какой-то союз независимых театров, которые смогут обмениваться опытом, практикой. Есть популярные театры, успешные в финансовом плане. Команды, которые очень хорошо живут. Но на самом деле важно – это продукт, спектакли. Мы можем говорить о театре как о бизнесе сколько угодно, но, если там нет качественного контента, он не стоит внимания.

Сейчас время такое механистическое, баннерная слепота, когда мы все время листаем Instagram. Театр, как говорит Владимир Чикишев о «Пиано» – это клумба на шоссе, рядом с ней можно остановиться. И мы в ЦТМ тоже приветствуем и поддерживаем эту мысль. Мы листаем-листаем Instagram, приходим в театр, выключаем телефон и можем испытать те эмоции, которые нами забыты. Здесь близкая коммуникация актера и зрителя. Мы вовлекаем зрителя в спектакль, и он становится соучастником. В современном театре на камерных сценах больше этой вибрации. Зрители после спектакля хотят высказаться. Тема может быть сложная, даже табуированная, но после таких спектаклей хочется поговорить.

- Очень важно, чтобы были место и люди, с которыми можно поговорить на какие-то сложные темы, и не было страха. В конце концов, все – не дети. Есть иногда желание размять мозг. Я, признаюсь честно, ужасно вдохновлена идеей вашего фестиваля. Я, представляя его великолепное будущее, расфантазировалась очень далеко. Надеюсь, вам удастся это сделать.