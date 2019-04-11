Прокуратура выяснила причины обрушения кровли школы в Гагинском районе
1 марта 2019 года произошло частичное обрушение кровли гагинской средней школы. Само здание не пострадало, но занятия были приостановлены.
Прокуратура провела проверку и выяснила причину случившегося. Ей стала несвоевременная отчистка крыши от снега и наледи.
- Главе администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Фото: ТК "Волга"
Напомним, после инцидента была создана комиссия по чрезвычайной ситуации под руководством главы Гагинского района. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин сообщил тогда, что запланирована замена двух балок и восстановление кровельного полотна. Ориентировочно на это уйдет до четырех дней, максимум неделя.
Некоторое время школьники проходили обучение дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU