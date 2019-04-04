Нижегородский областной суд приступил к рассмотрению дела Олега Сорокина

В Нижегородском областном суде 4 апреля 2019 года началось рассмотрение апелляционной жалобы экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

Напомним, 7 марта решением Нижегородского районного суда бывший градоначальник был приговорен к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывший оперуполномоченный Роман Маркеев и экс-начальник отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин. Правда, для них суд избрал более мягкое наказание: 5,5 лет колонии строгого режима для Евгения Воронина и 5 лет колонии строгого режима для Романа Маркеева.

С приговором они не согласились и подали апелляционную жалобу в Нижегородский областной суд. Кстати, присутствовать на заседании лично подсудимым не дали – вместо этого с ними была организована конференц-связь из СИЗО-2, куда их перевели из СИЗО-1.

- Я бы хотел сразу поблагодарить областной суд за то, что мне, наконец, предоставили возможность ознакомиться с теми вещественными доказательствами, которые фигурируют в деле, - заявил экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин. – В Нижегородском районном суде мне в этом было отказано со ссылкой на то, что эти материалы опечатаны. Сейчас такая возможность появилась. Однако объем вещественных доказательств таков, что физически невозможно исследовать их быстро. Поэтому я прошу отложить заседание как минимум на две недели, чтобы мы могли их изучить.

По словам адвокатов, общий объем неизученных аудио- и видеоматериалов составляет больше сорока гигабайтов. Тем не менее, в удовлетворении этого ходатайства подсудимым было отказано.