Газетный киоск на площади Свободы хотят убрать

Сотни нижегородцев ежедневно приобретают газеты и журналы в киоске на площади Свободы. И с радостью продолжили бы делать это впредь. Однако недавно покупатели узнали, что точку хотят закрыть, и забили тревогу.

- Такое место удобное, и закрывают! - взмолились горожане, позвонив в редакцию «Комсомольской правды - Нижний Новгород».

Особой популярностью пользуется услуга по пополнению транспортных карт.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Генеральный директор АО «Печать» Сергей Сурмилов подтвердил: угроза закрытия есть.

- Ситуация странная вырисовывается, конечно. Вроде в схеме размещения нестационарных объектов Нижнего Новгорода наш киоск есть, а по договору земля, на которой он находится, передана под благоустройство «Атомстройэкспорту», - рассказал «Комсомолке» Сергей. - При этом нас поддерживают и районная администрация, и комитет по управлению городским имуществом. Мы даже с мэром встречались! Так он тоже не против нашего киоска.

Сейчас муниципалитет пытается найти компромисс в сложившейся ситуации, но времени в обрез. Если сторонам не удастся договориться, то уже на следующей неделе нижегородцы не смогут на площади Свободы ни прессу купить, ни транспортную карту пополнить.

Точку могут закрыть уже на следующей неделе.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Мы же некий социальный проект. Наш киоск - находка для самых незащищенных слоев населения, потому что мы даем возможность пополнять транспортные карты прямо на остановке, - добавил гендиректор АО «Печать».

О том, что киоск может закрыться на будущей неделе, продавец «Печати» на площади Свободы, узнала от «Комсомолки». И удивлению ее не было предела.

- Да вы что? Как же так! - всплеснула руками женщина.- Мы же подписи собирали. Против закрытия нашего киоска человек пятьсот подписались, не меньше.

Как видно, подписи не шибко помогли, хотя востребованность торговой точки налицо. За те полчаса, что «Комсомольская правда» находилась рядом с киоском, через него прошла дюжина покупателей.

- Покупателей очень много! Счет на сотни. Конечно, в выходные поменьше, а на буднях я ни разу не присяду за смену. С утра на работу идут - покупают газету, проездные. Вечером вообще одни карты пополняешь.

Больше всего негодуют пенсионеры, которым крайне удобно пополнять транспортные карты в киоске, а не с помощью терминалов.

- Кому ларек-то помешал? - возмутилась нижегородка Лидия Васильева. - К внуку езжу на Ковалиху и всегда заглядываю сюда - проездной пополняю. А теперь как быть?

Сокрушается и начальник «Печати». По словам Сергея Сурмилова, такие точки, как на Свободе, «кормят» остальные, убыточные объекты. Закроется этот киоск, где найдешь новое прибыльное место? Альтернативу, кстати, должна предложить администрация.

- Понимаете, закрытие двух-трех таких точек вынудит прикрыть десятки убыточных точек, - объяснил бизнесмен. - Администрация пытается найти компромисс, но если ничего не придумает, то придется съехать на следующей неделе.

В пресс-службе администрации Нижегородского района «Комсомолке» рассказали, что земельный участок, на котором установлен киоск АО «Печать», является муниципальной собственностью и отдан в аренду АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» для благоустройства.

- Поэтому не представляется возможным объявить аукцион на право размещения киоска для последующего заключения договора на размещение киоска, - уточнили в районной администрации. - Обременение земельного участка правами третьих лиц является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В общем, газетный киоск на площади Свободы,3 планируется исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Однако конкретные сроки закрытия в районной администрации назвать затруднились.

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