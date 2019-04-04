2019-04-04T11:52:49+03:00
Общество

Газетный киоск на площади Свободы хотят убрать

Обеспокоенные нижегородцы просят оставить его на прежнем месте
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Ежедневно через газетный киоск на Свободе проходят сотни покупателей.Ежедневно через газетный киоск на Свободе проходят сотни покупателей.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
Изменить размер текста:

Сотни нижегородцев ежедневно приобретают газеты и журналы в киоске на площади Свободы. И с радостью продолжили бы делать это впредь. Однако недавно покупатели узнали, что точку хотят закрыть, и забили тревогу.

- Такое место удобное, и закрывают! - взмолились горожане, позвонив в редакцию «Комсомольской правды - Нижний Новгород».

Особой популярностью пользуется услуга по пополнению транспортных карт. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Особой популярностью пользуется услуга по пополнению транспортных карт.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Генеральный директор АО «Печать» Сергей Сурмилов подтвердил: угроза закрытия есть.

- Ситуация странная вырисовывается, конечно. Вроде в схеме размещения нестационарных объектов Нижнего Новгорода наш киоск есть, а по договору земля, на которой он находится, передана под благоустройство «Атомстройэкспорту», - рассказал «Комсомолке» Сергей. - При этом нас поддерживают и районная администрация, и комитет по управлению городским имуществом. Мы даже с мэром встречались! Так он тоже не против нашего киоска.

Сейчас муниципалитет пытается найти компромисс в сложившейся ситуации, но времени в обрез. Если сторонам не удастся договориться, то уже на следующей неделе нижегородцы не смогут на площади Свободы ни прессу купить, ни транспортную карту пополнить.

Точку могут закрыть уже на следующей неделе. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Точку могут закрыть уже на следующей неделе.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Мы же некий социальный проект. Наш киоск - находка для самых незащищенных слоев населения, потому что мы даем возможность пополнять транспортные карты прямо на остановке, - добавил гендиректор АО «Печать».

О том, что киоск может закрыться на будущей неделе, продавец «Печати» на площади Свободы, узнала от «Комсомолки». И удивлению ее не было предела.

- Да вы что? Как же так! - всплеснула руками женщина.- Мы же подписи собирали. Против закрытия нашего киоска человек пятьсот подписались, не меньше.

Как видно, подписи не шибко помогли, хотя востребованность торговой точки налицо. За те полчаса, что «Комсомольская правда» находилась рядом с киоском, через него прошла дюжина покупателей.

- Покупателей очень много! Счет на сотни. Конечно, в выходные поменьше, а на буднях я ни разу не присяду за смену. С утра на работу идут - покупают газету, проездные. Вечером вообще одни карты пополняешь.

Больше всего негодуют пенсионеры, которым крайне удобно пополнять транспортные карты в киоске, а не с помощью терминалов.

- Кому ларек-то помешал? - возмутилась нижегородка Лидия Васильева. - К внуку езжу на Ковалиху и всегда заглядываю сюда - проездной пополняю. А теперь как быть?

Сокрушается и начальник «Печати». По словам Сергея Сурмилова, такие точки, как на Свободе, «кормят» остальные, убыточные объекты. Закроется этот киоск, где найдешь новое прибыльное место? Альтернативу, кстати, должна предложить администрация.

- Понимаете, закрытие двух-трех таких точек вынудит прикрыть десятки убыточных точек, - объяснил бизнесмен. - Администрация пытается найти компромисс, но если ничего не придумает, то придется съехать на следующей неделе.

В пресс-службе администрации Нижегородского района «Комсомолке» рассказали, что земельный участок, на котором установлен киоск АО «Печать», является муниципальной собственностью и отдан в аренду АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» для благоустройства.

- Поэтому не представляется возможным объявить аукцион на право размещения киоска для последующего заключения договора на размещение киоска, - уточнили в районной администрации. - Обременение земельного участка правами третьих лиц является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В общем, газетный киоск на площади Свободы,3 планируется исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Однако конкретные сроки закрытия в районной администрации назвать затруднились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нас прижимают»: Предприниматели рассказали о ситуации с газетными киосками в Нижнем Новгороде

За 2018 год АО «Печать» пришлось закрыть три точки продажи печатной продукции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Первый фестиваль независимых театров стартовал в Нижнем Новгороде
24-летний нижегородец убил своего гостя молотком
Тело 80-летней женщины обнаружено на пожаре в Арзамасе
Трое молодых людей пострадали в массовом ДТП на проспекте Гагарина
Два плавучих дебаркадера вспыхнули в районе Борского моста 3 апреля
Прокуратура провела проверку по факту падения ледяной глыбы на жительницу Краснобаковского района
Участок трассы М-7 в Лысковском районе сужен из-за ремонта дороги
Алексей Алехин станет руководителем исполкома нижегородского отделения Общероссийского народного фронта
Глеб Никитин: «Два новых ресурсных центра откроются в регионе в 2019 году»
Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибудет в Нижний Новгород 13 апреля
Экспорт агропромышленной продукции планируется увеличить в 2,2 раза
Нижегородские электрички начнут останавливаться в Лесном Городке с 15 апреля
В Нижегородской области пройдет спортивный фестиваль детсадов «Малышиада»
Нижегородский облсуд обязал снести незаконные коттеджи на берегу Горьковского моря
Госдолг Нижегородской области составляет 62,9 миллиарда рублей
Нижегородский суд закрыл 13 интернет-сайтов по продаже «левых» медсправок
В Нижегородской области стартовал проект «Бюст-мост: против рака груди»
Два человека попали в больницу после пожаров в Нижегородской области 2 апреля
39-летняя нижегородка предстала перед судом за жестокое убийство мужа
Школьники из Нижнего Новгорода построят модель беспилотной платформы для Арктики
Заболеваемость гриппом в Нижегородской области опустилась на 39% ниже эпидпорогов
В Дзержинске задержали производителя ядовитой «незамерзайки»
Экскаватор будет круглосуточно дежурить в районе строящегося моста через Узолу
Нижегородские больницы получили 24 новых автомобиля скорой помощи
Глеб Никитин поздравил семью Зверевых с «Благодатной свадьбой»
Фестиваль «Театральная Стрелка» откроется в Нижнем Новгороде 3 апреля
Городецкий краеведческий музей откроется после капремонта в мае
Более тысячи жителей Нижнего Новгорода будут призваны в армию до 15 июля
Суд обязал экс-сотрудницу ИФНС вернуть государству более 1,2 миллиона рублей