Трамваи встали из-за ДТП на улице Октябрьской революции утром 4 апреля
Сегодня утром на улице Октябрьской революции Канавинского районе Нижнего Новгорода произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировало пробки и остановило движение трамваев.
Как сообщили «Комсомольской правде» очевидцы происшествия, авария случилась в районе дома №66.
- Трамваи в обоих направлениях встали, штуки по четыре накопилось уже. На месте стоит машина сотрудников ГИБДД, - рассказала нижегородка.
В пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области нам подтвердили факт происшествия.
- Там сбили пешехода. Однако никаких подробностей пока нет. Обстоятельства выясняются, - пояснили «Комсомолке» в ведомстве.
Ранее сообщалось, 31 марта в Городецком районе произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Водитель «вазовской» легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В тот момент навстречу ехал «Ниссан». Произошло сильное столкновение, после которого иномарка влетела в «Шкоду». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия от полученных ранений. Водитель «Шкоды» получил ушибы и ссадины, а двое его пассажиров были осмотрены врачом на месте аварии, а потом отпущены домой.
ИСТОЧНИК KP.RU