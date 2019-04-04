2019-04-04T10:30:59+03:00
Происшествия

Трамваи встали из-за ДТП на улице Октябрьской революции утром 4 апреля

В районе дома №66 сбили пешехода
Валерия ГРОМОВА
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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Сегодня утром на улице Октябрьской революции Канавинского районе Нижнего Новгорода произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировало пробки и остановило движение трамваев.

Как сообщили «Комсомольской правде» очевидцы происшествия, авария случилась в районе дома №66.

- Трамваи в обоих направлениях встали, штуки по четыре накопилось уже. На месте стоит машина сотрудников ГИБДД, - рассказала нижегородка.

В пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области нам подтвердили факт происшествия.

- Там сбили пешехода. Однако никаких подробностей пока нет. Обстоятельства выясняются, - пояснили «Комсомолке» в ведомстве.

Ранее сообщалось, 31 марта в Городецком районе произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Водитель «вазовской» легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В тот момент навстречу ехал «Ниссан». Произошло сильное столкновение, после которого иномарка влетела в «Шкоду». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия от полученных ранений. Водитель «Шкоды» получил ушибы и ссадины, а двое его пассажиров были осмотрены врачом на месте аварии, а потом отпущены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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