Трамваи встали из-за ДТП на улице Октябрьской революции утром 4 апреля

Кровь текла ручьем по подъезду: в Самаре мужчина зарезал подругу в квартире своей бабушки, а потом голый бегал по этажам

Жильцы дома около часа боялись выйти из квартир, опасаясь, что неадекватный человек набросится на них с ножом