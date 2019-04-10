Нижегородские волонтеры ПСО «Волонтер» готовы прийти на помощь не только нижегородцам, но пропавшим из других регионов. Узнав, что 6 апреля в Костромской области пропали двое детей: 7-летний Кирилл Селезнев и 8-летний Арсений Соколов, волонтеры объявили срочный поиск и сразу же выехали на поиски.

Нижегородские волонтеры помогают искать детей в Костромской области. Фото: ПСО "Волонтер"

- Поисковики спят и едят урывками и снова отправляются на задачи. Прочесывают берега водоемов, заброшенные здания и строения, коллекторы, чердаки и подвалы, железную дорогу, расклеивают ориентировки, осматривают территорию с дронов, - написали волонтеры, прибывшие на поиск. - Задач много, людей мало.

Из ПСО «Волонтер» на поиски в поселок Лесобаза Мантуровского района Костромской области отправилось пять экипажей, это примерно 15 человек.

Нижегородские волонтеры помогают искать детей в Костромской области. Фото: ПСО "Волонтер"

- Это взаимопомощь регионов, - объяснил «Комсомолке» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин. – К нам на поиски тоже приезжало много волонтеров из других регионов. А теперь мы поехали помогать. На месте было более ста человек из разных регионов. Координаторы на месте давали квадраты, а волонтеры прочесывали их. Работы очень много: там и лес, и город, и деревня, и река.

Нижегородские волонтеры помогают искать детей в Костромской области. Фото: ПСО "Волонтер"

Но сейчас поиски приостановлены – проверяются показания свидетелей. После этого будет решаться вопрос о дальнейших действиях. Нижегородские волонтеры, которые уехали в Костромскую область 8 апреля, уже вернулись домой. И сейчас набираются сил для новых подвигов, ведь как только будет объявлен новый сбор, они снова соберут рюкзаки и отправятся спасать людей.