78-летняя нижегородка сломала коленный сустав, упав в маршрутке

Общественный транспорт в Нижнем Новгороде становится все более опасным. То и дело нижегородцы получают травмы, падая в автобусах. Чаще всего это синяки и легкое сотрясение мозга, но порой простое падение может обернуться тяжелой травмой. Так, обычная поездка 7 апреля 2019 года обернулась для 78-летней Галины Васильевной серьезной операцией.

- Утром, около 11.45 утра пожилая женщина (моя бабушка) садилась в маршрутку № 91 на улице Варварской по направлению к Московскому вокзалу, - написал внук пострадавшей женщины в социальных сетях. - По ее словам, как только она встала на ступеньки, маршрутка резко поехала. Она упала и сломала коленный сустав. Из маршрутки ее уже доставали врачи «скорой».

Сейчас пенсионерка находится в больнице и ждет операцию по замене коленного сустава.

78-летняя нижегородка сломала коленный сустав, упав в маршруткеФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратилась в ООО «Автолигатранс – НН», которому принадлежит данная маршрутка. Ответственный за безопасность дорожного движения Алексей Пегасов заверил, что компания готова помочь женщине.

- Представитель компании приезжал в больницу к пострадавшей, чтобы узнать ее версию случившегося, а также предложил помощь, - рассказал Алексей Пегасов. – В больнице также находился внук пострадавшей, который сказал, что они подумают и позже скажут, какая помощь им нужна.

Кроме того, Галина Васильевна должна будет получить деньги от страховой компании, так как все пассажиры автобуса застрахованы.

Также Алексей Пегасов рассказал, что в своей объяснительной водитель маршрутки написал, что о пострадавшей пенсионерке он узнал лишь на Московском вокзале, когда к нему подошли люди и сказали, что одной из пассажирок плохо. После чего он тут же подошел к ней, выяснил, в чем дело и сразу же вызвал «скорую» и полицию.

По словам Алексея Пегасова, у этого водителя 20-летний водительских стаж. На данном маршруте он работает с начала его открытия, то есть с 2017 года, и никаких нареканий к его работе раньше не было.