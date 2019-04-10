2019-04-10T16:00:12+03:00
Общество

Скейтпарк, теннисный корт и зона для творчества: Летняя площадка откроется рядом со стадионом «Нижний Новгород»

Вход на территорию будет бесплатным
Юлия ИСАЕВА
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Летняя площадка откроется в июне рядом со стадионом «Нижний Новгород»Летняя площадка откроется в июне рядом со стадионом «Нижний Новгород»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В рамках программы наследия чемпионата мира по футболу на территории стадиона «Нижний Новгород» появится спортивно-развлекательная площадка. Она станет самой большой в городе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проект будет реализовываться в два этапа. В июне там откроются два поля для игры в мини-футбол, зона стритбола, площадка для бадминтона, йоги и зона для отдыха и настольных игр. Для маленьких нижегородцев построят детскую площадку, будут выдавать ролики и машинки на прокат.

А еще через полтора месяца там же появится скейтпарк, зона для пляжного волейбола, верёвочный парк и теннисный корт.

По словам губернатора Глеба Никитина, при разработке проекта использовался опыт развлекательной площадки «Зимняя сказка».

- Также проводился опрос нижегородцев очно и в социальных сетях. Мы попытались учесть все мнения, предложения и инициативы. Планируется, что площадка будет работать до середины осени, - пояснил Глеб Никитин.

Также на территории новой площадки будут работать зоны для творчества и развития. Сейчас организаторы площадки разрабатывают насыщенную развлекательную программу на все лето.

Глеб Никитин отметил, что там будут проводиться фестивали, соревнования, мастер-классы и любительские матчи. Вход на территорию площадки будет свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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