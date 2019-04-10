Просто космос: Нижегородскую область ожидает звездопад

Уже совсем скоро нижегородцы смогут полюбоваться на падающие звезды и загадать самые свои заветные желания. Метеорный поток Лириды будет проходить с 16 по 25 апреля. Самым ярким он будет в ночь с 22 на 23 апреля. Хотя по своей интенсивности до августовского звездопада ему далеко.

- Прогнозируется, что в течение часа будет падать около 18 звезд, - рассказал «Комсомолке» заведующий научно-исследовательским отделом Нижегородского планетария Николай Лапин. – Это очень мало. Но увидеть падающую звезду все же можно. Берем спальный мешок, раскладушку и располагаемся так, чтобы ноги смотрели на север. И после полуночи на высоте где-то 30-40 градусов над уровнем горизонта можно будет любоваться падающими звездочками. В качестве ориентира можно взять Большую и Малую Медведиц. Он находятся рядом. Также хорошо будут видны самые яркие звезды лета Вега и Денеб.

Поскольку метеоритный поток не очень большой, то наблюдать его в городе будет достаточно сложно из-за сильной освещенности. Если вы хотите увидеть падающую звезду, лучше всего отправиться за город и выбрать самое темное место.

Ну а сейчас Николай Лапин советует наблюдать за Луной.

- Луна сейчас очень красивая, - восхитился Николай Лапин. - Она проходит через высокие созвездия.