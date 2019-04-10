2019-04-10T11:59:50+03:00
Общество

Нижегородка Елена Садикова сделала заманчивое предложение Андрею Малахову

Сильно похудевшая нижегородка произвела впечатление на знаменитого шоумена
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородка Елена Садикова сделала заманчивое предложение Андрею МалаховуНижегородка Елена Садикова сделала заманчивое предложение Андрею МалаховуФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородка Елена Садикова, прославившаяся после участия в телепроекте «Взвешенные и счастливые люди», сделала весьма заманчивое предложение Андрею Малахову.

- Андрей с интересом слушал мою историю преображения, - написала Елена Садикова на своей страничке в социальной сети. - Сказала, что сейчас я в проекте «Красота на миллион» и скоро у меня очередная операция. И... было бы неплохо этой историей моей жизни замотивировать еще больше людей, которые потеряли веру в себя. Идея Андрею понравилась, так что, надеюсь, в скором будущем...

Разговор Елены со знаменитым шоуменом состоялся после съемок передачи «Прямой эфир», куда Елену пригласили в качестве зрителя. Но это не первая их встреча. Елена Садикова была участницей шоу «В отпуск с Малаховым», и в 2014 году ездила вместе с ним в Тайланд. Да и после передачи Елена старалась не теряться.

- Он сто процентов знал, что я была на проекте «Взвешенные и счастливые люди», - уточнила Елена. - Мой тренер Наташа Луговских ему говорила об этом, когда я уже была на проекте.

А потому при встрече Андрей Малахов узнал Елену.

- Наши взгляды встретились, Андрей заулыбался, обнялись, сказал, что отлично выгляжу, - похвасталась Елена.

Однако никаких подробностей о своих договоренностях с Андреем Малаховым Елена Садикова не рассказала. Возможно, в скором времени нас ждет новое шоу о похудении с участием знаменитого шоумена.

elena_sadikova_blogelena_sadikova_blog
Андрей Малахов с Еленой Садиковой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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