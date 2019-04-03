2019-04-03T17:35:47+03:00
Общество

Стало известно, что за вещество окрасило озеро в Дзержинске в ярко-голубой цвет

К счастью, оно относительно малоопасно
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Стало известно, что за вещество окрасило озеро в Дзержинске в ярко-голубой цвет. Фото: Алексей АЛЕКСЕЕВСтало известно, что за вещество окрасило озеро в Дзержинске в ярко-голубой цвет. Фото: Алексей АЛЕКСЕЕВ
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В Нижегородской области стали известны предварительные результаты вещества голубого цвета, окрасившего в необычный оттенок озеро в промзоне Дзержинска. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в администрации города Дзержинска.

- Вещество, состоящее на 95% из воды и на 5% из органического красителя, можно отнести к краске или шпаклевке ориентировочно 4-5 класса опасности, то есть к малоопасным веществам. Точнее можно будет сказать после проведения биотестирования. Результаты анализов будут известны до конца недели, - отметили в управлении экологии и лесного хозяйства администрации Дзержинска. Напомним, что анализ вещества проводит НИИ химии ННГУ имени Лобачевского.

По данным экспертов, следы слива с автотранспорта на месте розлива вещества отсутствовали, посторонних запахов тоже не было. Зато был обнаружен открытый колодец канализационной сети, и, по предварительным данным, он принадлежит индустриальному парку «Ока-Полимер».

- Факт поступления вещества из открытого люка коллектора подтвержден. В настоящее время устанавливается место сброса и виновное лицо. Сегодня индустриальный парк «Ока-Полимер» приступит к ликвидации засора краски в коллекторе, - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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