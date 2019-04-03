2019-04-03T17:25:04+03:00
Общество

Нижегородцы сняли клип на песню Монеточки «Нимфоманка»

В музыкальном видео засветился актер Олег Шапков [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Режиссер Борис Казанцев, оператор-постановщик Сергей Жигалов, гафер Евгений Анисимов. Фото: Иван Зайцев.Режиссер Борис Казанцев, оператор-постановщик Сергей Жигалов, гафер Евгений Анисимов. Фото: Иван Зайцев.
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Певица Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка», съемки которого, как оказалось, проходили в Нижнем Новгороде при участии видеопродакш DOPE Films.

Клип Монеточки на песню "Нимфоманка".Съемки проходили в Нижнем Новгороде

В день премьеры, 2 апреля, на своей странице «Вконтакте» ребята скромно написали: «Если говорить коротко, то: команда из 60 человек, 50 минут аналоговой пленки, 29 версий монтажа, 5 разных клипов в одном, 2 месяца круглосуточной работы и одна уникальная идея, которая стоила всех этих усилий».

Фото: Андрей Суханцев.

Фото: Андрей Суханцев.

За подробностями «Комсомольская правда» обратилась к сооснователю и генеральному продюсеру DOPE Films Володе Лутаенко. По его словам, в общей сложности в клипе было одиннадцать локаций, семь из которых строили в модульном павильоне.

- Квартира, с которой начинается клип, реальная. Она продается на Мещере. Нам было важно найти раздолбанную большую кухню на первом этаже, чтобы можно было ставить свет за окно, имитируя солнечный день, - пояснил Володя.

Кастинг-директор Лера Романова, художник-постановщик Демьян Романюк, генеральный продюсер Володя Лутаенко и автор сценария, режиссер Егор Лоскутов. Фото: Настя Чалая.

Кастинг-директор Лера Романова, художник-постановщик Демьян Романюк, генеральный продюсер Володя Лутаенко и автор сценария, режиссер Егор Лоскутов. Фото: Настя Чалая.

Два месяца подготовки, четыре съемочные смены подряд, и на выходе нижегородские клипмейкеры получили качественное почти четырехминутное видео.

- Этот клип - наша лучшая работа на данный момент. Мы потратили много сил и ресурсов, чтобы показать: в Нижнем Новгороде есть мощный продакшн, наступающий на пятки столицам! - заявил собеседник «Комсомолки». - И да, работать с Монеточкой легко и весело.

На съемки в клипе Монеточки пригласили нижегородского актера Олега Шапкова. Фото: скрин с видео

На съемки в клипе Монеточки пригласили нижегородского актера Олега Шапкова.Фото: скрин с видео

Кстати, в самом начале клипа засветился артист Нижегородского театра драмы Олег Шапков. Для него съемки в музыкальном видео - новый опыт.

- Со мной связались в соцсетях, пригласили на кастинг. Я пришел, попробовался. Знаете, я, наверное, минут десять ждал, когда начнутся пробы, а сам кастинг длился минуты три, - вспоминает актер. - Потом мне сказали «Спасибо, мы вам сообщим» и через пару дней утвердили на эту роль.

С творчеством молодой российской певицы нижегородец не знаком. А песню, на которую снимался клип, услышал впервые на съемочной площадке.

- Саму артистку я так и не увидел, - добавил Олег.

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Премьера нового клипа Монеточки состоялась 2 апреля.
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Ранее Монеточка рассказала «Комсомольской правде», что вдохновлялась эстрадой СССР конца 70-х - начала 80-х годов, выступлениями Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

- Мы основательно подготовились: для съемок откопали дремучий агрегат - японскую камеру Betacam. Точно такую, на какие снимали в те годы, - поделилась с «КП» исполнительница.

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Съемки клипа на песню Монеточки "Нимфоманка" проходили в Нижнем Новгороде.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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