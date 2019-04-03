В Арзамасе пьяный мотоциклист протаранил легковушку

Пьяное ДТП с участием байкера без прав произошло на оживленном перекрестке по улице Калинина, 41 в Арзамасе 2 апреля. По информации пресс-службы УГИБДД по Нижегородской области, в 14.51 48-летний водитель на незарегистрированном мотоцикле «Флеш» решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора и в итоге врезался в «ВАЗ-2114».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/700933" frameborder="0"></iframe> ДТП в Арзамасе.

Пострадавших в аварии двое - водитель и пассажир мотоцикла. Мужчина, который в момент ДТП был в мотошлеме, доставлен в больницу им. Владимирского с ушибом правого коленного сустава и ссадинами голени. Его спутнице повезло чуть меньше. У 30-летней женщины закрытый перелом правой ключицы, а также ссадины правого запястья и правого коленного сустава. Кстати, ехала она без мотошлема.

Момент столкновения мотоцикла с легковушкой запечатлен камерой видеонаблюдения, установленной на одном из жилых домов. Видео тут же появилось в соцсетях. Причем новость подали так, будто машина сбивает мотоциклиста. Общественность запротестовала.

- Раз уж мотоциклист проехал на запрещающий сигнал светофора, то и называйте вещи своими именами. Не «машина сбила мотоциклиста», а «мотоциклист, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем», - заявил Николая Князев.

- Ничему жизнь «хрустов» не учит. Все думают, что успеют проскочить и что им за это ничего не будет. И вот результат, - прокомментировал Евгений Сормовский.

- Точно! Скутеристы и подснежники повылазили. Все, хана! На дорогах анархия началась из-за людей, которые с октября дороги не видели, - возмущается Дмитрий Афанасьев.