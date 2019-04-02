2019-04-02T14:53:43+03:00
Общество

АО «Теплоэнерго» завершит работы по восстановлению благоустройства после зимних ремонтов на 599 участках до 31 мая

Дороги, тротуары и газоны приведут в порядок в Канавинском, Ленинском, Нижегородском, Московском, Приокском, Советском и Сормовском районах
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: "Теплоэнерго"Фото: "Теплоэнерго"
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АО «Теплоэнерго» завершит работы по восстановлению благоустройства после зимних ремонтов до 31 мая 2019 года. Всего предстоит выполнить благоустройство на 599 участках в Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском районах. Специалисты предприятия разработали и согласовали с администрациями районов графики проведения работ. Напомним, что Теплоэнерго проводит плановые ремонтные работы круглогодично, в том числе в зимнее время, также обязательному восстановлению подлежат участки раскопок после устранения технологических нарушений.

Весной 2019 года предстоит восстановить более 11 тысяч кв. м асфальтового полотна и около 59 тысяч кв. м газонов. Работы по восстановлению газонов традиционно планируются на май, чтобы земля успела просохнуть после схода снега.

«После качественного завершения любых ремонтных работ мы уделяем особое внимание благоустройству. Зимой, когда погодные условия не позволяют восстанавливать асфальтобетонное покрытие, бордюры и газоны, мы выполняем временное благоустройство в «зимнем» варианте. Но как только устанавливается погода, мы начинаем масштабное восстановление участков после зимы с устройством качественного асфальтобетонного покрытия, газонов, бордюров», - подчеркнул генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Справка:

Порядок восстановления благоустройства определен решением городской думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018г. № 272 «О правилах благоустройства территории муниципального образования города Нижнего Новгорода».

Согласно Правилам период с 15 октября по 25 апреля определен как «зимний период», в течение которого из-за погодных условий восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство в полном варианте не представляется возможным. В этот период благоустройство мест раскопок восстанавливают во временном или зимнем варианте.

С 25 апреля наступает «летний период», в течение которого нарушенное зимой благоустройство восстанавливается уже в окончательном варианте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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