Что делать, если вы встретили стаю собак

Весной, когда у собак начинается период охоты и гона, они могут становиться агрессивными и опасными. Каждый год социальные сети наполняются постами нижегородцев, которые выкладывают фотографии собачьих стай возле жилых домов и детских площадок, а также рассказами об ужасных нападениях бездомных собак.

«Комсомолка» выяснила, как правильно действовать, если вы увидели стаю собак и что нужно делать, чтобы они вас не укусили.

Какие собаки самые опасные

Заместитель директора нижегородского благотворительного фонда защиты животных «Сострадание НН» Ксения Антонова утверждает, что собаки никогда не нападают на человека просто так. Даже весной.

- Бездомные биркованые собаки лишены гормонального сбоя, который происходит по весне. Эти собаки не охраняют территорию, не ищут самку, они не нацелены защищать себя и свою самку от человека. Эта стая внешне может напугать своими размерами, но она безопасна, - объяснила Ксения Антонова. – Не было ни одного случая, чтобы такие собаки немотивированно напали на человека. Если это произошло, значит человек сам спровоцировал нападение: кинул что-то в собаку, накричал на нее, пнул. Сегодня в Нижнем Новгороде нет таких опасных стай бездомных собак, как несколько лет назад. Немотивированная агрессия, как правило, исходит не от бездомных собак, а от хозяйских, которых на время гона выпускают на улицу на свободный выгул, или же это выброшенные собаки.

Собаки, которые бегают в этот опасный период самостоятельно, без присмотра хозяина, могут быть очень опасны. Непонятно, чему учили собаку – может быть, ее натравливали на человека, может быть, она сидела на цепи, может быть, с ней жестоко обращались. Все это делает собаку агрессивной по отношению к людям. Она может бегать самостоятельно, а может присоединиться к стае бездомных собак. Встретить ее можно где угодно.

- Отпугнуть агрессивную собаку можно звуком элетрошокера или обычного освежителя воздуха, - рассказала Ксения Антонова. – Все это неестественные звуки, поэтому собаки, услышав их, впадают в ступор.

Что делать, если вы встретили стаю собакФото: Елена ВАХРУШЕВА

Как уйти от стаи собак

Стая бездомных собак тоже может преградить вам дорогу. Но если вы не будете проявлять никакой агрессии по отношению к ним, то максимум, что они сделают, это облают вас.

- Собака, которая лает, никогда не набросится, - успокоила Ксения Антонова. – Бросается та, что стоит молча и подозрительно смотрит.

Однако если вы боитесь собак, а обойти стаю вы никак не можете, то Ксения предлагает небольшую уловку – возьмите мобильный телефон и начните читать все сообщения подряд, сосредоточьтесь на телефоне. Собаки увидят ваше безразличие, и вы станете им не интересны. Но если вы остановитесь, будете смотреть собакам в глаза, они могут расценить это как агрессию. Также нельзя кричать, махать руками и отступать назад. Не стоит прибегать и к еще одному методу, который очень часто можно услышать от дилетантов – бросить невидимый камень в стаю. По словам Ксении Антоновой, бездомные собаки могут напугаться, так как привыкли, что их постоянно гоняют, но если в стает есть собака, которая агрессивно настроена против человека, то она тут же может наброситься на вас, защищая себя.

Если вы знаете, что рядом с вашим домом или работой живет стая собак, рядом с которой вы боитесь ходить, захватите с собой какое-то лакомство. Как только вам понадобиться расчистить себе путь, бросьте его в сторону, пока собаки будут искать лакомство и обнюхивать его, вы успеете пройти. Этот способ может принести плоды и в будущем. Собаки запомнят, что вы угощаете их вкусностями, и будут хорошо к вам относиться.

Однако если вы не хотите ничем угощать собак, но при этом в пакете несете колбасу или мясо, то лучше спрятать его в не шелестящую сумку.

- Бездомные собаки привыкли, что бабушки, которые их подкармливают, приносят еду в пакетах, поэтому шелест пакета для таких собак ассоциируется с едой, - предупредила Ксения Антонова.

Собаки будут подбегать к вам, радостно лаять, вилять хвостом и стараться засунуть морду в пакет. Но человек, особенно тот, кто боится собак, может напугаться и начать отмахиваться. Такое поведение, в свою очередь, напугает собаку, и она может укусить.

Дети и собаки

Очень часто в социальных сетях появляются гневные сообщения о том, что бездомные собаки угрожают маленьким детям, мол, малыши размахивают своими игрушками, а собаки думают, что на них нападают. Но, по словам Ксении Антоновой, здесь дело не в собаках, а в неумении вести себя.

- Нужно не пугать детей собаками, а научить их правилам поведения, - сказала Ксения Антонова. - Нельзя кричать, тянуть руки к чужой собаке, нельзя ничего кидать в нее, а также нельзя бегать вокруг собаки. Так нужно вести себя с любыми чужими животными.

Кроме того, постарайтесь убедить местных жителей не подкармливать бездомных собак возле жилых домов и детских площадок. Тогда собаки не будут устраивать лежбища рядом с вами и детьми, и вы будете чувствовать себя более защищенными.

КСТАТИ

Если вы видите агрессивную собаку или стаю собак, по вашему мнению, ведет себя не адекватно, звоните в службу отлова собак по телефону 272-52-00 с 10.00 до 14.00 или же оставьте заявку на электронной почте zoonnov@mail.ru.