2019-04-09T13:50:53+03:00
Общество

Центр Нижнего Новгорода будет перекрыт для движения в связи с подготовкой к 9 мая

Репетиции парада начнутся с 12 апреля [схемы]
Юлия ИСАЕВА
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Улицы Нижнего Новгорода будут перекрыты для движения из-за подготовки к 9 маяУлицы Нижнего Новгорода будут перекрыты для движения из-за подготовки к 9 маяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В пятницу, 12 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде начнутся репетиции военного парада к Дню победы. В связи с этим на улицах изменится движение транспорта.

Так, автомобилистам нельзя будет ездить по площади Минина и Пожарского (от памятника Чкалову до Варварской улицы), улицам Ульянова, Минина и Верхневолжской набережной (от площади Минина до улицы Пискунова, а также Георгиевскому съезду. Ограничения будут действовать 12, 15, 17, 19, 22 и 24 апреля с 10:00 до 15:00.

Схема предоставлена пресс-службой мэрии Нижнего Новгорода

Схема предоставлена пресс-службой мэрии Нижнего Новгорода

17, 19, 22 и 24 апреля с 10:00 до 15:00 перекроют Гребной канал (на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112А по улице Слобода Печеры).

Схема предоставлена пресс-службой мэрии Нижнего Новгорода

Схема предоставлена пресс-службой мэрии Нижнего Новгорода

Центральные улицы Нижнего Новгорода также будут перекрыты 26 и 29 апреля (с 10:00 до 15:00), а также 7 мая с 9:30 до 14:00. Речь идет о следующих участках: площадь Минина и Пожарского (от памятника Чкалову до Большой Покровской), улицы Ульянова, Варварская, Минина, Алексеевская (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова). Кроме того, будут перекрыты Георгиевский и Казанский съезды, Верхневолжская набережная (от площади Минина и Пожарского до Сенной площади), Зеленский съезд (от площади Минина и Пожарского до Зеленского съезда) и набережная Гребного канала (от Георгиевского съезда до дома № 110Б по улице Слобода Печеры).

Схема предоставлена пресс-службой мэрии Нижнего Новгорода

Схема предоставлена пресс-службой мэрии Нижнего Новгорода

Объехать зоны проведения репетиций можно будет по соседним улицам. Кроме того, на вышеуказанных участках запретят парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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