«Сейчас все сделаю»: пьяный врач, еле держась на ногах, принимал пациентов со «скорой»

В социальной сети появилось видео, на котором пьяный врач, не устояв на ногах, свалился с лестницы, а потом, как ни в чем не бывало, пошел принимать пациентку, которую привезли на «скорой».

На видео врач представился – Разбойников Вячеслав Викторович и подтвердил, что он врач приемного покоя инфекционного отделения. Съемка велась в больнице №2 города Дзержинска.

- Вы в таком состоянии можете мою маму принять? – спросила женщина, снимавшая видео.

- Конечно. Сейчас сделаю все как положено, - уверенно, но с заплетающимся языком ответил мужчина в белом халате.

Видео вызвало ожесточенную дискуссию. Кто-то жестко осуждал поведение врача и требовал его немедленного увольнения, но оказалось и много тех, кто встал на сторону врача. Некоторые усомнились, в том что он нетрезв и предположили, что он, например, просто не выспался, а потому плохо говорит и не держится на ногах.

- С чего Вы взяли, что он пьяный, а не спал три часа, например? – написала Дания Шакирова.

- Очень многие пьют на работе - не новость! Всегда врачи пили, во всех фильмах это показывают, сидят ночами отмечают! Это, конечно, их не оправдывает! Но в интернет не стоило выкладывать! Главврачу лучше показать, - считает Вероника Лебедева. - К тому же мы запах не чуем, я бы подумала, что человек после ночи не выспался. Кстати, хирурги по 12 часов на операциях стоят -это тоже не нормальное состояние для человека.

Многие комментаторы согласны с тем, что мужчина в белом халате действительно нетрезв, однако осудили автора за то, что она выложила это видео в интернете.

- Зачем вы это делаете, вам их вообще не жалко? – возмущался Aleksei Izmestev. - Вы не люди, вы животные, кто позорит врачей. Ему же завтра попадет, а если у него двое малышей, вы об этом не подумали. В Дзержинске живут не люди, бездушные существа.

Но были и те, кто считает поступок автора абсолютно правильным.

- Думаю, что если такое видео предается общественной огласке, то данный инцидент сложно будет замять, - объяснила Вера Филиппова. - А если к администрации или другим соответствующим органам, то, скорее всего, замнут и мер не предпримут никаких толком.

Те, кто отстаивал эту точку зрения, приводили в пример свои случаи с нетрезвыми врачами, которые остались на своем рабочем месте после подобных жалоб главному врачу.

В администрации ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» «Комсомольской правде» -Нижний Новгород» рассказали, что в понедельник, 8 апреля 2019 года, приказом по учреждению создана комиссия для проведения внутреннего расследования этого вопиющего случая. Начата процедура увольнения в соответствии с нормами трудового права. Подготовлен проект приказа об увольнении нарушителя по статье трудового кодекса за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел вечером 6 апреля 2019 года. Администрации больницы о нем стало известно в тот же день в 20.00. После чего старшему дежурному врачу, заведующему приемным отделением Селиванову А.И. было отдано распоряжение немедленно освидетельствовать Разбойникова В.В., отстранить его от работы и вызвать полицию.

- Данный инцидент - первый за 43 года моей работы в здравоохранении, - заявил главный врач больницы Сергей Шамин. - Старший дежурный врач, узнав о ситуации, незамедлительно сообщил в администрацию больницы о случившемся. Нарушитель был немедленно отстранен от работы, составлен акт освидетельствования и вызван наряд полиции.

Также в официальном ответе больницы говорилось, что у врача отделения анестезиологии и реанимации Зыкова С.А., также упомянутого в социальных сетях в связи со сложившейся ситуацией, согласно докладной заведующего ОАиР Викулова А.Ю., лично находившегося в реанимационном отделении, признаки алкогольного опьянения отсутствовали.