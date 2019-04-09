2019-04-09T12:38:54+03:00
Происшествия

Двое детей отравились угарным газом в Дзержинске

Они находятся в больнице
Юлия ИСАЕВА
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Двое детей отравились угарным газом в ДзержинскеДвое детей отравились угарным газом в ДзержинскеФото: "КП" Архив
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В понедельник, 8 апреля 2019 года, двое детей пострадали от отравления угарным газом в жилом доме Дзержинска. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, они сейчас находятся в больнице.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Специалисты уже проверили газовое оборудование в доме.

Напомним, за последние несколько месяцев в Нижегородской области участились случаи гибели людей при отравлении угарным газом в жилых домах. В ночь с 3 на 4 апреля в Советском районе Нижнего Новгорода были обнаружены тела 30-летней женщины и ее 10-летнего сына. А 8 февраля в одном из частных домов в поселке Октябрьский городского округа Бор погибли 60-летняя женщина и ее 58-летний муж.

В начале января в одной из квартир двухэтажного дома на улице Перчанкина в Павлове были найдены тела 34-летней женщины и восьмимесячного малыша. После того, как спасатели вскрыли еще одну квартиру, то обнаружили там еще одного погибшего – 44-летнего мужчину. В обеих квартирах находились газовые колонки.

Сотрудники СК убедительно просят жителей Нижегородской области строго соблюдать правила пользования газом в быту. Напомним, категорически запрещается самостоятельно переустанавливать, ремонтировать газовые приборы, а при неисправности газового оборудования нужно срочно вызывать работников газовых служб, при этом незамедлительно выключить все газовые приборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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