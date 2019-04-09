«У джипа были отверстия от пуль»: Спецназ задержал наркоторговцев в Нижнем Новгороде
В минувшую пятницу, 5 апреля 2019 года, жители Нижнего Новгорода стали свидетелями громкого задержания наркоторговцев. На улице Ларина раздались звуки выстрелов, а на дороге образовалась многокилометровая пробка.
По словам очевидцев, на проезжей части спецслужбы проводили задержание в масках и с оружием.
- Я проезжала там. У машины прям отверстия от пуль, - написала в соцсетях Екатерина Смирнова.
- Сейчас ехал и видел это маски-шоу. У здания Газпрома, - добавил Дмитрий Капустин.
- Я видел только разбитое заднее стекло у джипа, - поделился Александр Михалыч.
Фото: пресс-служба Росгвардии
Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Госгвардии, во время задержания действительно были произведены выстрелы.
- Сотрудники ОМОН (на транспорте) оказали силовое сопровождение оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых в распространении наркотических веществ, - пояснили в ведомстве.
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU