«У джипа были отверстия от пуль»: Спецназ задержал наркоторговцев в Нижнем Новгороде

В минувшую пятницу, 5 апреля 2019 года, жители Нижнего Новгорода стали свидетелями громкого задержания наркоторговцев. На улице Ларина раздались звуки выстрелов, а на дороге образовалась многокилометровая пробка.

По словам очевидцев, на проезжей части спецслужбы проводили задержание в масках и с оружием.

- Я проезжала там. У машины прям отверстия от пуль, - написала в соцсетях Екатерина Смирнова.

- Сейчас ехал и видел это маски-шоу. У здания Газпрома, - добавил Дмитрий Капустин.

- Я видел только разбитое заднее стекло у джипа, - поделился Александр Михалыч.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Госгвардии, во время задержания действительно были произведены выстрелы.

- Сотрудники ОМОН (на транспорте) оказали силовое сопровождение оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых в распространении наркотических веществ, - пояснили в ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.