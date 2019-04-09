2019-04-09T12:38:54+03:00
Происшествия

«У джипа были отверстия от пуль»: Спецназ задержал наркоторговцев в Нижнем Новгороде

На улице Ларина были слышны звуки выстрелов [фото]
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба РосгвардииФото: пресс-служба Росгвардии
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 5 апреля 2019 года, жители Нижнего Новгорода стали свидетелями громкого задержания наркоторговцев. На улице Ларина раздались звуки выстрелов, а на дороге образовалась многокилометровая пробка.

По словам очевидцев, на проезжей части спецслужбы проводили задержание в масках и с оружием.

- Я проезжала там. У машины прям отверстия от пуль, - написала в соцсетях Екатерина Смирнова.

- Сейчас ехал и видел это маски-шоу. У здания Газпрома, - добавил Дмитрий Капустин.

- Я видел только разбитое заднее стекло у джипа, - поделился Александр Михалыч.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Госгвардии, во время задержания действительно были произведены выстрелы.

- Сотрудники ОМОН (на транспорте) оказали силовое сопровождение оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых в распространении наркотических веществ, - пояснили в ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Бабушка приносила еду с помойки, а мама пьянствовала»: соседи рассказали о женщинах, которые растили четверых детей в антисанитарии
Свидетельство о рождении оказалось только у старшей восьмилетней девочки, троих сыновей москвичка родила дома и не стала регистрировать
Новости 24
Фасад дома купца Порхунова отреставрирован на 80%
Нижегородцы смогут обратиться к специалистам по вопросам приема в детсады
Олег Тактаров выбрал РЦ «Янтарь» для прохождения курса физической реабилитации
«Горячая линия» для жителей аварийного фонда пройдет в Нижегородской области 10 апреля
Двое детей пострадали при столкновении маршруток на Канавинском мосту
35-летняя женщина погибла в ДТП с внедорожником в Кстовском районе
Ямочный ремонт начался в Нижнем Новгороде утром 9 апреля
БК «НН» сразится с ЦСКА на домашней площадке 9 апреля
СК проводит проверку по факту трагедии на заводе «Химмаш» в Дзержинске
Площадь лесного фонда Нижегородской области увеличится на 70 тысяч га
Фестиваль «Весенний дар» пройдет в Нижнем Новгороде 28 апреля
Более 600 миллионов рублей выделены на ремонт и строительство сельских дорог в Нижегородской области
В нижегородских школах запустят программу изучения итальянского языка
Выставка работ Леонида Строганова откроется в Нижнем Новгороде
Парад уникальных лодок пройдет в Нижегородской области в июле
Глеб Никитин принял участие в выездном совещании «Национальные проекты – этап «реализация»
Кафе «У бани» на Батумской закрыто из-за антисанитарии
Семеро детей пострадали в ДТП на нижегородских дорогах за последние три дня
В Нижнем Новгороде задержали троих фальшивомонетчиков
Первый диктант по киберграмотности для школьников пройдет в Нижнем Новгороде