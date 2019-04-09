СК возбудил уголовное дело по факту гибели человека на заводе «Химмаш» в Дзержинске

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту трагедии на заводе «Химмаш» в Дзержинске, где погиб один человек.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Расследование ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности» уголовного кодекса Российской Федерации, сообщается на сайте ведомства. Сейчас следователи устанавливают причины случившегося.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Напомним, около пяти часов вечера 8 апреля 2019 года во время сноса одного из корпусов завода «Химмаш» на рабочих рухнула кровля здания. Из-под завалов было извлечено тело мужчины. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, площадь обвала составила 3200 квадратных метров.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ранее сообщалось, что несколько дней назад в Дзержинске на оборонном НИИ «Кристалл» раздался громкий хлопок, после чего над зданием показался густой столб дыма. Как вскоре подтвердили очевидцы, на предприятии действительно произошел хлопок. К счастью, больших разрушений в результате этого происшествия не произошло.

А 31 августа страшный взрыв унес жизни нескольких человек на заводе имени Свердлова в Дзержинске.