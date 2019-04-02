«А деньги за проезд?»: Пассажиры насильно высадили пьяную парочку из маршрутки в Нижнем Новгороде

Скандал разгорелся в нижегородской маршрутке Т-98: пассажиры насильно высадили пьяную парочку из общественного транспорта. Хотя по видео, опубликованному в паблике «Типичный Нижний», непонятно, из-за чего именно был сыр-бор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/700829" frameborder="0"></iframe> Пассажиры насильно высадили пьяную парочку из маршрутки в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/typical_nn

- Слышишь, ты? - обратился один из пассажиров к нетрезвым попутчикам, добавив пару оскорблений.

- Что значит «слышишь, ты»? - отреагировала женщина. - Я вам нагрубила или еще что-то сделала?

Пассажир, не скрывавший своей неприязни к паре, вдруг поднялся с сидения и подошел к оппонентам.

- Сними очки, - попросил спутник дамы.

Тот послушался, однако тут же пошел в нападение, поинтересовавшись, что им надо от него.

- А почему вы ко мне так обращаетесь? - непонимающе ответила пьяная женщина.

В это время остальные пассажиры молча наблюдали за происходящим. Некоторые достали мобильные телефоны, чтобы запечатлеть «представление». Со словами «К вам весь автобус обращается» ранее вскочивший мужчина вернулся на свое место.

- Давай высадим их, водитель. Останови, пожалуйста, автобус, - обратился он к шоферу.

С места вскочил другой пассажир, который решил помочь парочке покинуть маршрутку. Пьяного спутника пришлось тащить волоком.

- Эй, - запротестовала дама, но никакого эффекта это не возымело.

Как только маршрутка остановилась, один из «добровольцев» стал выпихивать нетрезвого пассажира на улицу.

- А деньги-то за проезд? Подожди, деньги за проезд отдайте! Мы деньги заплатили до Свободы! - не унимался тот.

- Сейчас в отделение поедешь, - пригрозил «доброволец».

Подписчики разделились на два лагеря. Одни принялись защищать пару, которую силой вытолкали из общественного транспорта, аргументируя тем, что из видеоролика непонятно, с чего начался конфликт.

- Могу посочувствовать тем, кого высадили. Особенно женщине. Она даже нормально отвечает. Неприятное видео. Реальный самосуд! - считает Елена Осипова.

- Мужчина и женщина, судя по записи, в адеквате. Но тот, кто начал конфликт, видать, по жизни хочет правильным казаться. Я бы хотела посмотреть, как он повел себя, если бы там ехали помоложе, а не этот, который, судя по всему, не может за себя постоять, - предположила Оксана Евдокимова.

- Деньги надо было вернуть или вызывать полицию. А так самосуд! - присоединился Сергей Кузнецов.

Другие же уверены: любителям выпить не место в маршрутке.

- Почему мы должны терпеть пьяных? Напился - сиди дома, - убеждена Катерина Соколова.

- А давайте сделаем маршрутки для алкашей и назовем, к примеру, «Такси для пьяных» или «Алкаш-маршрутка», - пошутила Светлана Егорова.

- Вообще молодцы ребята. Весьма аккуратно и вежливо помогли алконавтам покинуть общественный транспорт. Не били, не унижали, - заступился Вадим Евлампьев.