2019-04-02T15:25:48+03:00
Общество

Акция «Качественный шиномонтаж» стартовала в Нижнем Новгороде

В рамках акции эксперты бесплатно проверят оборудование шиномонтажных мастерских
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Акция «Качественный шиномонтаж» стартовала в Нижнем НовгородеАкция «Качественный шиномонтаж» стартовала в Нижнем НовгородеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С 1 по 12 апреля 2019 года в Нижегородской области проходит акция «Качественный шиномонтаж», организатором которой является ЦСМ Росстандарта по региону. Цель акции – привлечь внимание общественности, автовладельцев и руководителей шиномонтажных мастерских к вопросам важности точной балансировки колес автомобиля для обеспечения безопасности на дороге, а также повысить качество оказываемых услуг населению в шиномонтажных мастерских. Сейчас это особенно актуально – ведь в этот период большинство автолюбителей меняет зимние шины на летние.

По данным экспертов Нижегородского ЦСМ, в настоящее время многие шиномонтажные мастерские выполняют работы на непроверенном оборудовании, что не гарантирует точность балансировки колес автомобиля при обращении в мастерскую.

- Некачественная балансировка колес может привести к серьезным проблемам на дороге, - говорит директор ЦСМ Денис Миронов. - Выявить дефект в работе балансировочного стенда можно только при периодическом контроле данного оборудования. С 1 апреля по 5 апреля 2019 года любой руководитель шиномонтажной мастерской в Нижнем Новгороде может обратиться к нам в центр и оставить заявку на бесплатную проверку точности балансировочного стенда. В согласованное время наши специалисты произведут выездную проверку стенда, по результатам которой будет выдан протокол.

Для участия в акции необходимо позвонить по телефону «горячей линии» 8(800)200-22-14 или отправить заявку по электронной почте: grishkin@nncsm.ru.

По итогам акции на сайте ЦСМ будет создана интерактивная карта шиномонтажных мастерских Нижнего Новгорода, где автолюбители смогут сразу найти информацию о мастерских, которые успешно прошли проверку.

- Если вы увидите шиномонтаж, услугами которого постоянно пользуетесь, на интерактивной карте Центра - значит, балансировочный стенд данной мастерской прошел добровольную проверку и качеству его работы можно доверять, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
Нижегородские больницы получили 24 новых автомобиля скорой помощи
Глеб Никитин поздравил семью Зверевых с «Благодатной свадьбой»
Фестиваль «Театральная Стрелка» откроется в Нижнем Новгороде 3 апреля
Городецкий краеведческий музей откроется после капремонта в мае
Более тысячи жителей Нижнего Новгорода будут призваны в армию до 15 июля
Суд обязал экс-сотрудницу ИФНС вернуть государству более 1,2 миллиона рублей
Уровень безработицы в Нижегородской области в два раза ниже, чем в среднем по ПФО
Прокуратура расследует гибель велосипедистки в Нижнем Новгороде
Более 120 бездомных животных будут усыплены в Дзержинске
Подрядчик начал устранять дефекты благоустройства сквера имени 1905 года
Сергей Архипов покинул пост главы департамента управления делами Дзержинска
85-летняя бабушка получила отравление во время пожара в павловской пятиэтажке
Нижегородский волейбольный клуб «Спарта» вышел в финал чемпионата России
Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом «Федерации скейтбординга России»
Дачные поезда будут запущены в Нижегородской области 6 апреля
Первый в этом году случай укуса клеща зафиксирован в Нижнем Новгороде
Нижегородский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
Предприниматель из Нижегородской области стал победителем конкурса "Инновационный бизнес-навигатор"
Улицу Пилотов частично закрыли для движения транспорта
Нижегородец Александр Скворцов завоевал бронзу на чемпионате России по тайскому боксу
Пропавшая в Нижнем Новгороде 27-летняя Екатерина Дерябина найдена живой
Горожане отправили более 22 700 заявок в ИС «Наш Нижний»
Водитель легковушки погиб в массовом ДТП под Городцом 31 марта
Суд закрыл музыкальную школу «Синий Соловей» из-за антисанитарии
Пятиэтажка вспыхнула на Бору среди ночи
В Нижнем Новгороде пройдет горячая линия по дебошам и наркотикам