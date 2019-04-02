Акция «Качественный шиномонтаж» стартовала в Нижнем Новгороде

С 1 по 12 апреля 2019 года в Нижегородской области проходит акция «Качественный шиномонтаж», организатором которой является ЦСМ Росстандарта по региону. Цель акции – привлечь внимание общественности, автовладельцев и руководителей шиномонтажных мастерских к вопросам важности точной балансировки колес автомобиля для обеспечения безопасности на дороге, а также повысить качество оказываемых услуг населению в шиномонтажных мастерских. Сейчас это особенно актуально – ведь в этот период большинство автолюбителей меняет зимние шины на летние.

По данным экспертов Нижегородского ЦСМ, в настоящее время многие шиномонтажные мастерские выполняют работы на непроверенном оборудовании, что не гарантирует точность балансировки колес автомобиля при обращении в мастерскую.

- Некачественная балансировка колес может привести к серьезным проблемам на дороге, - говорит директор ЦСМ Денис Миронов. - Выявить дефект в работе балансировочного стенда можно только при периодическом контроле данного оборудования. С 1 апреля по 5 апреля 2019 года любой руководитель шиномонтажной мастерской в Нижнем Новгороде может обратиться к нам в центр и оставить заявку на бесплатную проверку точности балансировочного стенда. В согласованное время наши специалисты произведут выездную проверку стенда, по результатам которой будет выдан протокол.

Для участия в акции необходимо позвонить по телефону «горячей линии» 8(800)200-22-14 или отправить заявку по электронной почте: grishkin@nncsm.ru.

По итогам акции на сайте ЦСМ будет создана интерактивная карта шиномонтажных мастерских Нижнего Новгорода, где автолюбители смогут сразу найти информацию о мастерских, которые успешно прошли проверку.

- Если вы увидите шиномонтаж, услугами которого постоянно пользуетесь, на интерактивной карте Центра - значит, балансировочный стенд данной мастерской прошел добровольную проверку и качеству его работы можно доверять, - сообщают организаторы.