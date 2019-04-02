2019-04-02T15:10:17+03:00
Общество

30-летнюю лужу на улице Павлова в Нижнем Новгороде наконец-то осушили

Рабочим понадобилась неделя, чтобы избавиться от такого количества воды
Валерия ГРОМОВА
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30-летнюю лужу на улице Павлова в Нижнем Новгороде наконец-то осушили30-летнюю лужу на улице Павлова в Нижнем Новгороде наконец-то осушили
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Жители дома №10 по улице Дмитрия Павлова в Нижнем Новгороде обратились к властям с просьбой решить вопрос с огромной лужей. История тянется уже порядка тридцати лет.

По словам горожан, «лужа была настолько огромная, что затапливала даже тротуар», ее даже невозможно было обойти. Председатель ТСЖ дома Ирина Кондратович уточнила, что живет здесь с 1995 года и все то время лужа здесь была.

И вот проблема наконец-то решилась! Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил «Водоканалу» и администрации Сормова провести работы.

Через несколько дней лужу осушили. Рабочие приехали к жилому дому и восстановили ливневку. На это у сотрудников «Водоканала» ушла неделя.

- При обследовании этой территории выяснилось, что при реконструкции тротуара был разрушен водоотливной лоток. Наши специалисты проложили четыре метра новой трубы и выполнили полный ремонт ливневой канализации. Осталось восстановить благоустройство, - пояснил советник генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» Михаил Шмелев.

Он пообещал, что этот участок останется под наблюдением предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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