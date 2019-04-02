«Голубая лагуна»: экологи исследуют внезапно посиневшее озеро в Дзержинске

Удивительной красоты озеро обнаружили в своем городе жители Дзержинска – на территории промзоны появился водоем с содержимым небесно-голубого цвета. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. «Бесплатная незамерзайка», «голубая лагуна» - как только не назвали новоявленную достопримечательность города химиков.

- Дзержинск – вот город трех морей! Белое, Черное, теперь Голубое, - заметил Александр Александров.

Но радоваться тут, конечно, нечему – вряд ли вода обрела столь яркий оттенок от чего-то полезного. Так что экологи уже бьют тревогу и исследуют пробы загадочного вещества.

- 1 апреля был произведен забор проб вещества голубого цвета, разлив которого зафиксирован в промышленной зоне Дзержинска неподалеку от Автозаводского шоссе. На место выезжали сотрудники управления по обеспечению безопасности населения и управления экологии и лесного хозяйства департамента ЖКХ администрации Дзержинска, а также представители министерства экологии Нижегородской области, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе администрации города Дзержинска.

«Голубая лагуна»: экологи исследуют внезапно посиневшее озеро в ДзержинскеФото: скрин с видео

Полученные пробы воды теперь направят в НИИ химии ННГУ имени Лобачевского для анализа и идентификации.

- Следы слива с автотранспорта на месте отсутствуют, запаха нет, территория разлива огорожена сигнальной лентой, - отметили в управлении экологии и лесного хозяйства. – В настоящее время определяется, кто является собственником этого участка.

Министерство экологии Нижегородской области начало расследование по факту разлива. Кроме того, уже подготовлены и направлены обращения в Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора и департамент Росприроднадзора.