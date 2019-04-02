2019-04-02T14:47:48+03:00
Общество

«Голубая лагуна»: экологи исследуют внезапно посиневшее озеро в Дзержинске

Пробы загадочного вещества отправлены на анализ в НИИ химии ННГУ имени Лобачевского
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
Поделиться:
«Голубая лагуна»: экологи исследуют внезапно посиневшее озеро в Дзержинске«Голубая лагуна»: экологи исследуют внезапно посиневшее озеро в ДзержинскеФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Удивительной красоты озеро обнаружили в своем городе жители Дзержинска – на территории промзоны появился водоем с содержимым небесно-голубого цвета. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. «Бесплатная незамерзайка», «голубая лагуна» - как только не назвали новоявленную достопримечательность города химиков.

- Дзержинск – вот город трех морей! Белое, Черное, теперь Голубое, - заметил Александр Александров.

Но радоваться тут, конечно, нечему – вряд ли вода обрела столь яркий оттенок от чего-то полезного. Так что экологи уже бьют тревогу и исследуют пробы загадочного вещества.

- 1 апреля был произведен забор проб вещества голубого цвета, разлив которого зафиксирован в промышленной зоне Дзержинска неподалеку от Автозаводского шоссе. На место выезжали сотрудники управления по обеспечению безопасности населения и управления экологии и лесного хозяйства департамента ЖКХ администрации Дзержинска, а также представители министерства экологии Нижегородской области, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе администрации города Дзержинска.

«Голубая лагуна»: экологи исследуют внезапно посиневшее озеро в Дзержинске Фото: скрин с видео

«Голубая лагуна»: экологи исследуют внезапно посиневшее озеро в ДзержинскеФото: скрин с видео

Полученные пробы воды теперь направят в НИИ химии ННГУ имени Лобачевского для анализа и идентификации.

- Следы слива с автотранспорта на месте отсутствуют, запаха нет, территория разлива огорожена сигнальной лентой, - отметили в управлении экологии и лесного хозяйства. – В настоящее время определяется, кто является собственником этого участка.

Министерство экологии Нижегородской области начало расследование по факту разлива. Кроме того, уже подготовлены и направлены обращения в Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора и департамент Росприроднадзора.

Голубое озеро в Дзержинске.Автор видео: Алексей Алексеев

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
Нижегородские больницы получили 24 новых автомобиля скорой помощи
Глеб Никитин поздравил семью Зверевых с «Благодатной свадьбой»
Фестиваль «Театральная Стрелка» откроется в Нижнем Новгороде 3 апреля
Городецкий краеведческий музей откроется после капремонта в мае
Более тысячи жителей Нижнего Новгорода будут призваны в армию до 15 июля
Суд обязал экс-сотрудницу ИФНС вернуть государству более 1,2 миллиона рублей
Уровень безработицы в Нижегородской области в два раза ниже, чем в среднем по ПФО
Прокуратура расследует гибель велосипедистки в Нижнем Новгороде
Более 120 бездомных животных будут усыплены в Дзержинске
Подрядчик начал устранять дефекты благоустройства сквера имени 1905 года
Сергей Архипов покинул пост главы департамента управления делами Дзержинска
85-летняя бабушка получила отравление во время пожара в павловской пятиэтажке
Нижегородский волейбольный клуб «Спарта» вышел в финал чемпионата России
Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом «Федерации скейтбординга России»
Дачные поезда будут запущены в Нижегородской области 6 апреля
Первый в этом году случай укуса клеща зафиксирован в Нижнем Новгороде
Нижегородский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
Предприниматель из Нижегородской области стал победителем конкурса "Инновационный бизнес-навигатор"
Улицу Пилотов частично закрыли для движения транспорта
Нижегородец Александр Скворцов завоевал бронзу на чемпионате России по тайскому боксу
Пропавшая в Нижнем Новгороде 27-летняя Екатерина Дерябина найдена живой
Горожане отправили более 22 700 заявок в ИС «Наш Нижний»
Водитель легковушки погиб в массовом ДТП под Городцом 31 марта
Суд закрыл музыкальную школу «Синий Соловей» из-за антисанитарии
Пятиэтажка вспыхнула на Бору среди ночи
В Нижнем Новгороде пройдет горячая линия по дебошам и наркотикам