«Я не считала себя толстой»: Нижегородка похудела от обиды и стала абсолютной чемпионкой области по фитнес-бикини

«Обычно полненькие добрые!»

Глядя на стройную студентку Нижегородского педагогического университета Юлию Чернову, трудно поверить, что еще полтора года назад она была пышкой. При росте 165 сантиметров девушка весила 73 килограмма! На лишний вес ей указал преподаватель.

- Обычно полненькие добрые! - бросил он.

До похудания Юлия весила 73 килограмма при росте 165 сантиметров.

Обидные слова прочно засели в голове Юлии, и она отправилась в спортзал. Сегодня на свои старые снимки нижегородка смотрит с презрением: налицо явные жировые отложения. И их, похоже, замечали все, кроме нее самой.

- Я вовсе не считала себя толстой! Наверное, поэтому меня так задели слова преподавателя, - призналась собеседница «Комсомольской правды».

Нижегородка похудела от обиды и стала абсолютной чемпионкой области по фитнес-бикини.

О намерениях распрощаться с лишними килограммами Юлия поначалу не рассказывали ни родным, ни знакомым. Только вот скрывать новый образ жизни также не получалось.

- Я стала ходить с огромной спортивной сумкой, где лежали форма и пять-шесть контейнеров с едой. Питаться начала по часам, - рассказала девушка. - Окружающие то и дело хихикали. Они не верили, что это всерьез. Но где-то через месяц близкие привыкли и к моим контейнерам, и к частому приему пищи.

Поучаствовать в соревнованиях Юлию уговорил персональный тренер Дмитрий.

«Я - не бодибилдер»

За новым телом учительница начальных классов отправилась в один из спортзалов Нижнего Новгорода, где познакомилась со своим будущим персональным тренером Дмитрием Кузнецовым. Поначалу, конечно, было непросто. Летающие по кухне емкости с едой, слезы, отсутствие веры в себя - было все!

- Я обычный человек с трудностями, нехваткой времени и эмоциями, как у всех. Здесь, на мой взгляд, важно иметь человека, который даст толчок, поддержит и заставит поверить в результат. Это крайне важно, особенно на начальном этапе. В моем случае таким человеком стал тренер, - отметила нижегородка.

За полтора года учительнице начальных классов удалось скинуть 18 кг.

Каждый день на протяжении полутора лет Дмитрий подбирает упражнения, исходят из формы тела Юлии, состояния здоровья и цели, которую преследует подопечная.

- Может быть силовая тренировка на определенную группу мышц, функциональная тренировка или круговая, - поделилась собеседница «Комсомолки». - Моя тренировка в основном длится час-полтора, без кардио. Делаю около пяти-шести упражнений по три-четыре подхода на 12-15 раз.

Несмотря на наращенную мышечную массу и исчезнувший с боков жир, Юлия всячески открещивается от звания бодибилдера. Уверяет, что она - выступающая спортсменка в категории «Фитнес-бикини». А это далеко не мышцы!

- Это эстетика и красота полного образа: в меру рельеф, подтянутое спортивное телосложение, ухоженный вид и тому подобное. В моей категории не требуется наращивать мышечную массу, - рассказала нижегородка.

juliiia_tc Недавно Юлия участвовала на Кубке Московской области по бодибилдингу.

Кстати, попробовать себя в роли модели фитнес-бикини Юлии предложил тренер, когда увидел: пропорции подопечной и полученный результат тренировок позволяют выйти на соревнования. К тому же сам он выступающий спортсмен в категории «Пляжный бодибилдинг».

- Вообще я очень стеснительный и неуверенный в себе человек. Поэтому выход на сцену был для меня стимулом побороть эти качества и показать, что все возможно, - пояснила Юлия.

У Юлии была всего одна минута показать результат, которого удалось достичь за полтора года.

«Худеть больше не собираюсь»

Триумф на Кубке Нижегородской области по бодибилдингу стал для учительницы начальных классов полной неожиданностью.

- Помню, у меня была всего одна минута, чтобы показать труд за полтора года. Момент, и я услышала свою фамилию и имя тренера. Сколько гордости было! До сих пор не верю в нашу победу, - призналась чемпионка. - Уйдя со сцены, никак не могла очнуться. На моем лице были то радость, то шок, то благодарность всем, кто вложил в меня столько сил.

Триумф на Кубке Нижегородской области по бодибилдингу стал для учительницы начальных классов полной неожиданностью.

После победы на Юлию обрушилась небывалая слава: в соцсетях буквально завалили поздравлениями и всяческими комментариями. А она все также ходит с огромной спортивной сумкой, набитой формой и многочисленными контейнерами, и смущенно улыбается на похвалу. Кстати, останавливаться на достигнутом студентка НГПУ им. К. Минина не собирается.

- Я хочу тренировать малышей, но пока это лишь мечта. Не люблю ничего планировать. Будь что будет, - заявила нижегородка.

А что касается веса, то сейчас он остановился на отметке в 57 килограммов, что вполне устраивает модель фитнес-бикини. Вместе с новым телом пришло понимание: не стоит гнаться за цифрами на весах.

- Человек может весить сто килограммов и быть в прекрасной форме. Поэтому я смотрю на качество своего тела и крайне редко взвешиваюсь. Худеть больше не собираюсь! - заверила Юлия.