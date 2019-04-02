Константин Калачев: «Нижний Новгород выглядит лучше, чем Волгоград или Самара»

Федеральный политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев 28 марта посетил Нижний Новгород, чтобы поучаствовать в заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» по теме «Команда правительства». В проекте «Герои Волги» Калачев оценил кадровый потенциал Нижегородской области, прокомментировал последние громкие задержания а федеральном уровне и законы о фейк-новостях и неуважении к власти.

- Давайте обсудим вопрос, который обсуждается в последнее время: посадки и аресты бывших министров. Что это значит?

- Есть стандартный ответ: неприкосновенных нет. Идет борьба с коррупцией. Есть нюансы и детали, потому что иногда выглядит все достаточно выборочно, селективно. Посмотрим, скажем, на последние задержания: Абызов - министр, соратник Медведева, Ишаев был полпредом при президенте Медведеве. Может, это работа на ослабление позиции нынешнего премьера, но, с другой стороны, нет дыма без огня. По поводу Ишаева я могу только сокрушаться: мне кажется, это один из тех людей, которые не вписались в новое время, выдающийся губернатор. Для меня эта история выглядит странно.

Возникает только один вопрос: «Почему именно сейчас?» Условно говоря, хищения были давно, прошло столько лет. Почему именно сейчас начали к этому возвращаться? Я думаю, что здесь есть еще и понятное деление на «своих» и «чужих». Очевидно, что борьба с коррупцией есть в стране, продолжается процесс национализации элит. Есть пристальное внимание к тем, кто постарался не попасть под эту национализацию.

- Говорят, дальше еще интереснее будет. Так?

- Возможно. Я бы ничего не исключал. Но есть серьезная проблема: доверие к борьбе с коррупцией. По мнению людей, как показали социсследования, она носит выборочный характер. Все думают, что попадают те, которые кому-то не угодили. И это мнение надо как-то развеять. Для того чтобы росло доверие к власти, важно, чтобы любые ее действия были понятны и объяснены. Кстати, есть интересная история, связанная с настроением людей в отношении коррупционеров. Все считают, что у нас люди хотят, чтобы виновных расстреливали, так вот тот же опрос показал, что они хотят компенсации и возмещения ущерба.

- Давайте вернемся к региональной политике. В последние полтора года идет генерация новых губернаторов. Эта смена позволила нашей верховной власти освежить региональную повестку и взбодрить народ от старой власти? И это хорошо или нет?

- Понятно, что обновление – это двигатель прогресса, что федеральные власти хотели, чтобы в регионах были люди, имеющие опыт административной и хозяйственной деятельности, опыт работы в федеральных структурах, которые могут реализовывать указы президента и работать на общий интерес, а не на свой карман. В Нижнем Новгороде это получилось. Глеб Никитин – удачный губернатор. Он является драйвером развития региона, эффективным защитником интересов. Он прекрасно понимает, что нет универсальных людей, но есть не универсальные команды. Есть менее удачные примеры, когда человек попадает в регион и воспринимает это как ссылку.

- Есть ли перспективы у нашего проекта «Команда правительства» как некоего опыта для других регионов?

- Я с коллегами занимался командообразующими мероприятиями в российских регионах, общался с губернаторами. И когда уже понятно, что нужно обновить команду, губернатор говорит: «А где я их возьму?» Вся проблема в том, что недоверие к власти во многом связано с ее закрытостью. Все думают о кумовстве, о том, что кадровые лифты закрыты. Но ведь это не так. Я знаю достаточно много молодых людей, которые сейчас работают на высоких должностях. В чем отличие «Команды правительства» от кадровых проектов былых лет? Прошлые проекты – это имитация, чаще всего длинная скамейка запасных. Там можно прождать всю жизнь. Потому что вопрос эффективности качества госуправления так остро не стоял. Если речь идет об устойчивости развития и о том, что кадры реально влияют на результат, то надо их подбирать на основе конкурсной системы. Ведь человеческий фактор включается только на последнем этапе. Можно просто наградить победителей, дать им грамоты и распустить по домам. Но у вас не так. Вице-губернаторы, министры, которые прошли по конкурсу, остаются в системе и продвигаются дальше. Люди нужны не только с навыками, но и те, кто умеет работать в команде. Очень хорошо, что ваш губернатор это прекрасно понимает. И то, что я увидел здесь, конечно, меня очень сильно удивило. Я покажу этот опыт в других регионах.

- Давайте поговорим о региональных проблемах. Экономическая ситуация сейчас далеко не лучшая. Как вы оцениваете наш регион по сравнению с другими?

- Самый депрессивный в стране город-миллионник – это Волгоград. Самара тоже выглядит хуже, чем Нижний Новгород. Нижний Новгород, как мне кажется, имеет серьезный потенциал для развития, связанный как раз с обновлением кадров. Есть ресурсы, есть люди и понятная Стратегия. Быстро может не получиться. Я считаю, чтобы оценить работу, нужен полный губернаторский срок. Но сейчас уже подвижки видны. Мне кажется, что Нижний Новгород оживает. В 90-е годы не было сомнений, где третья столица, она была именно здесь. Сейчас Нижний выходит на другой уровень. Я посмотрел на городскую и областную команды: первое - они работают в унисон, что очень важно, здесь этого не было, а второе – это люди, которые хотят реализовать свою миссию, вписать себя в историю области и города.

- Открытые обсуждения, дискуссии, встречи губернатора и мэра с народом – это модно и красиво? Или это жизненно важно? Что от этого простым людям?

- Это необходимо, потому что любой человек должен иметь возможность достучаться до власти. Новые каналы коммуникации позволяют. Раньше было множество посредников, сейчас можно сделать это напрямую. Есть реакция, причем быстрая. Это не только потому, что чиновники проснулись и решили сделать по-другому. Я думаю, это вопрос обеспечения стабильности в регионе. Жить по-старому уже нельзя, запросы людей растут, растут гражданские чувства.

- Давайте поговорим о фейках в соцсетях и неуважении к власти. Та же Валентина Матвиенко сказала: «Похвалишь власть – это будет фейк, а поругаешь – неуважение». Все равно нарушаешь закон? Как вы считаете, насколько власть будет пользоваться этим инструментом? Ведь были случаи, когда люди получили реальные сроки за посты в соцсетях.

- Их не так много. Это выборочно. Это зависит от перегиба. Посмотрите, где это все происходило: преимущественно Алтайский край. Ведь многое зависит от власти, местных силовиков. Где-то смотрят на все сквозь пальцы, а где-то пытаются напугать людей. Становится актуальной тема протеста голосования.

- Наш губернатор тоже уделяет пристальное внимание соцсетям. Работают специальные группы, есть прямая связь, реакция идет мгновенная.

- Это новая реальность, новый тренд, новая парадигма, в которой мы живем. Все мониторят соцсети. Если напишете плохо про власть, все откликнутся сразу.

- Это осторожное обращение к прошлым годам, к годам, к Советскому Союзу, которое есть сейчас, - это потому что нет возможности говорить о счастливом настоящем?

- Поиски идентичности. Да, есть риск ожидания. Люди хотят жить сегодняшним днем. Их интересуют краткосрочные планы, а не то, какой будет Россия в 2050 году. Да, есть определенная идеализация. Ведь было все не так, как рассказывают сейчас. Это дефицит позитивных новостей о сегодняшнем дне. Но, если повестка развития будет реализовываться, то, я думаю, информационные потоки поменяются. И ведь есть запрос населения. Например, все устали от Украины, и ее стало поменьше. Есть реакция на запросы, есть попытка заполнить какой-то вакуум, есть поиски идентичности и опыта в прошлом, но это все трудности переходного периода.