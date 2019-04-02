2019-04-02T10:44:46+03:00
Общество

Нижний Новгород вошел в топ-5 самых веселых городов России

Столица Приволжья оказалась наравне с Санкт-Петербургом и Севастополем
Юлия ИСАЕВА
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Нижний Новгород вошел в топ-5 самых веселых городов РоссииНижний Новгород вошел в топ-5 самых веселых городов РоссииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В честь Дня смеха российский сайт Tvil.ru провел опрос в социальных сетях и выяснил, в каком российском городе живут самые веселые люди. В списке оказался и Нижний Новгород.

На первом месте в «веселом» рейтинге расположился город Сочи. За него отдали свои голоса 35% пользователей. После него идет Ялта, который выбрали 21% опрошенных.

Тройку лидеров завершил Екатеринбург с 12% голосов. На четвертом месте Москва, за которую проголосовали девять процентов интернет-пользователей.

А вот пятое место разделили между собой сразу три города: Нижний Новгород, Севастополь и Санкт-Петербург. Их выбрали по шесть процентов проголосовавших.

Напомним, в марте выяснилось, какой город россияне считают культурной столицей нашей страны. Голосование было приурочено к Дню работника культуры, который отмечался 25 марта.В результате большинство опрошенных назвали культурной столицей Санкт-Петербург. А пятое место разделили между собой Нижний Новгород и Москва. Оба города набрали по 3% от общего числа голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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