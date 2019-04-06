Жуткое ДТП в Нижнем Новгороде: «Лада Калина» опрокинула машину скорой помощи

В субботу, 6 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи.

По словам очевидцев, которые выложили фотографии с места аварии в социальных сетях, пострадали четыре человека. По предварительным данным, «Лада Калина» выезжала на дорогу и не заметила скорую помощь, которая везла человека в больницу, включив звуковой сигнал.

- Скорая ехала со звуковыми и спецсигналами, везла бабушку в больницу. Пострадали и медики. За рулём Калины женщина" - написал очевидец в одной из групп в соцсетях.

Фото: очевидцы ДТПФото: СОЦСЕТИ

ЧП произошло в Советском районе на пересечении улиц Ванеева и Республиканская. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС, а также реанимация.

Фото: Юлия ЩербаковаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, на днях на улице Октябрьской революции Канавинского районе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировало пробки и остановило движение трамваев. Очевидцы рассказали, что трамваи встали в обоих направлениях. В пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области "Комсомолке" подтвердили факт происшествия. Там сбили человека.