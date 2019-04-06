2019-04-06T17:05:16+03:00
Происшествия

Заведующего кафедрой нижегородского университета поймали на взятке

В отношении него возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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Заведующего кафедрой нижегородского университета водного транспорта поймали на взяткеЗаведующего кафедрой нижегородского университета водного транспорта поймали на взяткеФото: "КП" Архив
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В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Волжского государственного университета водного транспорта. Он совершил преступление, предусмотренное статьей «Получение взятки за незаконные действия» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщается на сайте приволжского следственного управления на транспорте СК, мужчину задержали на днях.4 апреля 2019 года он взял от студента взятку в размере 30 тысяч рублей. Взамен он пообещал ему сделать за него дипломную работу и рецензировать ее.

На данный момент ведется следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения. Обстоятельства случившегося выясняются правоохранительными органами.

Так, мужчине грозит наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

- Кроме того, в адрес руководства высшего учебного заведения готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных, - пояснили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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