Поддержим нижегородских красавиц: На конкурсе «Мисс Россия» стартовало голосование за финалисток

На официальном сайте национального конкурса «Мисс Россия 2019» стартовало голосование за самую красивую девушку. В финал вышли 50 претенденток, три из которых – из Нижегородской области - модели Вероника Щелканова и Яна Паценкер, а также победительница «Мисс Нижний Новгород 2019» Дарья Мельникова.

Давайте поддержим наших красавиц! Конкурсантки, которые получат наибольшее количество голосов, пройдут в топ-20 на финал конкурс, который состоится 13 апреля.

Отдать свой голос можно на официальном сайте «Мисс Россия 2019». Для этого нужно иметь личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку с одного IP-адреса.

А теперь немного о красавицах из Нижегородской области:

Дарья стала королевой красоты в 21 год. Она учится в Нижегородском государственном лингвистическом университете, увлекается йогой, изучением иностранных языков и культурой народов России и стран Азии.

Уроженка Богородска Вероника Щелканова успешная модель. Она сотрудничает со многими ведущими агентствами, среди которых Elit Model Management, RF Models, New look и другие, постоянно ездит по модельным контрактам в разные уголки планеты (посетила 21 страну). Также девушка снимается для известных журналов и брендов. Помимо моделинга Вероника занимается спортом и ведет блог о правильном питании.

mellnikova Поддержи Нижний Новгород на конкурсе красоты Мисс Россия 2019 Мельникова Дарья

А какой город представляет третья нижегородка, не уточняется. Известно лишь, что девушка окончила ННГУ имени Н. И. Лобачевского и переехала в Москву.

veronika_shch_ Важный день для всех участниц #миссроссия2019 и я готова к нему! Духом, телом! Самое интересное впереди !