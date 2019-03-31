2019-03-31T12:16:38+03:00
Происшествия

Пожар вспыхнул в многоэтажном доме на улице Строкина в Нижнем Новгороде

Очевидцы сообщают о погибших [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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Утро воскресенья для жителей девятиэтажного дома №3 на улице Строкина в Нижнем Новгороде началось с чрезвычайного происшествия. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях 31 марта в 8.38.

В Нижнем Новгороде был пожар в многоквартирном жилом доме.

На момент прибытия спасателей из окон квартиры на первом этаже валил густой дым. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Для ликвидации последствий возгорания привлекались 60 человек личного состава и 12 единиц техники.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Без погибших, к сожалению, не обошлось. Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, на пожаре погибли пять человек, двое из которых скончались по дороге в больницу. Уточняется, что среди жертв детей нет.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

На месте работают следователи и криминалисты. Чтобы установить причины произошедшего, проводится комплекс следственных действий. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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