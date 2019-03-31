Пожар вспыхнул в многоэтажном доме на улице Строкина в Нижнем Новгороде

Утро воскресенья для жителей девятиэтажного дома №3 на улице Строкина в Нижнем Новгороде началось с чрезвычайного происшествия. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях 31 марта в 8.38.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/700334" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде был пожар в многоквартирном жилом доме.

На момент прибытия спасателей из окон квартиры на первом этаже валил густой дым. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Для ликвидации последствий возгорания привлекались 60 человек личного состава и 12 единиц техники.

Без погибших, к сожалению, не обошлось. Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, на пожаре погибли пять человек, двое из которых скончались по дороге в больницу. Уточняется, что среди жертв детей нет.

На месте работают следователи и криминалисты. Чтобы установить причины произошедшего, проводится комплекс следственных действий. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.