2019-03-31T09:57:54+03:00
Общество

Глеб Никитин: "Саров будет играть особую роль в паломническо-туристическом кластере Нижегородской области"

Губернатор ознакомился с артефактами, найденными в ходе археологических раскопок в Саровской пустыни [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В Сарове прошла конференция, посвященная итогам археологических раскопок на Саровском городище. Фото: Юлия ГоршковаВ Сарове прошла конференция, посвященная итогам археологических раскопок на Саровском городище. Фото: Юлия Горшкова
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В субботу, 30 марта, в Сарове состоялась конференция Института археологии РАН, посвященной итогам археологических раскопок в Саровской пустыни в 2018 году. Участие в мероприятии приняли глава региона Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и другие, передает пресс-служба облправительства.

Перед мероприятием участники возложили цветы к памятнику академика Ю. Б. Харитона. Фото: Юлия Горшкова

Перед мероприятием участники возложили цветы к памятнику академика Ю. Б. Харитона. Фото: Юлия Горшкова

Губернатор ознакомился с образцами артефактов, найденных при раскопках. Среди них оказалась уникальная памятная доска из мрамора с высеченной золотыми буквами надписью о канонизации преподобного Серафима Саровского.

В Сарове прошла конференция, посвященная итогам археологических раскопок на Саровском городище. Фото: Юлия Горшкова

В Сарове прошла конференция, посвященная итогам археологических раскопок на Саровском городище. Фото: Юлия Горшкова

По словам Глеба Никитина, город-легенда Саров будет играть особую роль в паломническо-туристическом кластере "Арзамас - Дивеево - Саров" и напомнил, что на днях состоялось подписание распоряжения правительства РФ о подтверждении программы развития этого кластера.

- Все что мы делаем сейчас в части развития обителей, городов и исторического наследия, здесь приобретает особое звучание и значение, - подчеркнул глава региона.

В Сарове прошла конференция, посвященная итогам археологических раскопок на Саровском городище. Фото: Юлия Горшкова

В Сарове прошла конференция, посвященная итогам археологических раскопок на Саровском городище. Фото: Юлия Горшкова

Вместе с тем Николай Макаров рассказал, что раскопки в Саровской пустыни стали новым шагом в археологическом изучении центральной части страны. Итоги проделанной работы, по его словам, добавляют много новой информации в историческое прочтение Сарова.

- Есть перспективы изучения средневековой археологии и истории монастырского периода, - отметил эксперт.

В Сарове прошла конференция, посвященная итогам археологических раскопок на Саровском городище. Фото: Юлия Горшкова

В Сарове прошла конференция, посвященная итогам археологических раскопок на Саровском городище. Фото: Юлия Горшкова

Ранее сообщалось, что в проекте создания паломническо-туристического кластера - более 50 мероприятий: строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство. По словам губернатора, важно, что в проект включен Арзамас, где на протяжении долгих лет не уделялось должного внимания развитию городской среды. Одна из первоочередных задач в рамках проекта - развитие дорожной сети, в частности строительства Южного обхода Арзамаса. Кроме того, в планах строительство транспортной развязки в районе деревни Ольгино в Нижнем Новгороде.

В Сарове прошла конференция, посвященная итогам археологических раскопок на Саровском городище. Фото: Юлия Горшкова

В Сарове прошла конференция, посвященная итогам археологических раскопок на Саровском городище. Фото: Юлия Горшкова

ИСТОЧНИК KP.RU

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