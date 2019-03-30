Нижегородец Артем Сучков застрелил крысу и чуть не съел ее на шоу «Последний герой»

В очередном выпуске легендарного реалити-шоу «Последний герой: актеры против экстрасенсов» удача отвернулась от племени актеров – им пришлось распрощаться с одним из участников. Но нижегородец Артем Сучков продолжает оставаться на острове.

Новый день на острове начался с дуэли между племенами: в каждом уровне сходились представители разных племен. Нужно было переворачивать гигантские монеты так, чтобы вверху была эмблема племени.

- Выигравшее племя получит пятьдесят монет и сможет пойти в островное кафе, где сможет купить все, что пожелает, - пообещала ведущая Яна Троянова.

Первыми в дуэли приняли участие Артем Сучков из племени актеров и Намтар Энзигаль из племени экстрасенсов – и нижегородец принес своей команде победу. Потом Илья Глинников «забил в свои ворота» - перевернул монету экстрасенсов вместо монеты актеров. Но в конце концов перевес оказался все же на стороне актеров, и Артем внес решающий вклад – перевернул последнюю монету, которой не хватало до победы.

На выигранные деньги актеры первым делом купили в кафе пиццу. Потом команда продегустировала арахисовую пасту, мороженое и, наконец, газировку.

Вечером племя актеров ждал новый вызов, и на этот раз испытать их решили не организаторы проекта, а сама природа – на лагерь устроила нашествие целая орда крыс.

- Просыпаются какие-то дикие инстинкты: «Убить! Убить!». Попадаешь, а она смотрит на тебя, пищит. И ты про себя думаешь – что ж я творю-то, - рассказал о своей охоте на крыс Артем Сучков.

Пойманную крысу актер поначалу решил отварить и съесть.

- Я бы и рад тебя поддержать, но не могу, - признался товарищу Илья Глинников. – Вот у тебя есть жена, ребенок – как ты думаешь, поддержали бы они тебя?

- Предлагаю положить крысу в ловушку и будет у нас крабик, - нашел другой выход из положения Артем. И к утру добыча действительно попалась!

На следующий день актеров и экстрасенсов ожидало новое испытание.

- Под водой находятся клетки, в клетке – пазлы, их нужно достать и передать другим участникам племени, которые и будут собирать эти пазлы. Кто быстрее – тот и выиграл, - объявила Яна Троянова.

Первыми пазл собрали актеры, но их радость оказалась преждевременной.

- Будем просматривать подводные камеры, - предупредила Яна Троянова. – Вдруг были какие-то нарушения?

И камеры показали, что актеры действительно допустили нарушение: облегчили себе задачу, вытолкав пазлы из клетки сразу, а не выведя до конца решетки.

- Времени на переигровку у нас нет. Я признаю техническое поражение команды актеров, - заявила Яна Троянова.

В результате именно команде актеров пришлось делать нелегкий выбор – определять, кому из участников предстоит покинуть проект на этот раз. Это стало причиной серьезных конфликтов в племени – команда, на первый взгляд казавшаяся идеальной, оказалась не такой уж сплоченной. Главными кандидатами на выбывание стали Юля Александрова и Ирина Безрукова, и с перевесом в один голос «победила» Ирина Безрукова. Впрочем, все, кто голосовал против нее – в том числе и Артем Сучков – отмечали, что очень любят и ценят ее.

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