2019-03-30T11:50:01+03:00
Общество

Наталия Орейро выступит в Milo вместо «Юпитера», а концерты «Градусов» и Therr Maitz перенесут на другие даты

Концертный зал «Юпитер» в Нижнем Новгороде временно закрылся по требованию суда
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Наталия Орейро выступит в Milo вместо «Юпитера», а концерты «Градусов» и Therr Maitz перенесут на другие даты. Фото: КЗ "Юпитер"Наталия Орейро выступит в Milo вместо «Юпитера», а концерты «Градусов» и Therr Maitz перенесут на другие даты. Фото: КЗ "Юпитер"
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Концерты, которые должны были состояться в концертном зале «Юпитер», будут частично перенесены на другие площадки, а частично – на другие даты. Напомним, несколько дней назад суд приостановил деятельность буквально только что открывшейся концертной площадки. Как выяснилось, ГУ МЧС России по Нижегородской области выявили в здании множество нарушений требований пожарной безопасности. Так что в ближайшее время проводить какие-либо массовые мероприятия в обновленном концертном зале запрещено.

- Уважаемые дамы и господа! Рады сообщить вам, что часть ближайших мероприятий концертного зала «Юпитер» не отменяется! Дирекция КЗ «Юпитер» приложила все возможные усилия, чтобы лучшие шоу, театральные постановки и яркие концерты состоялись именно в самом современном концертном зале города. Мы по-прежнему не согласны с решением суда о приостановлении концертной деятельности. Однако, будучи законопослушными гражданами, обязаны его выполнять. Но КЗ «Юпитер» не отменяет запланированные мероприятия, а переносит их часть на другие концертные площадки, а остальную часть – на другие даты в КЗ «Юпитер». Приносим наши искренние извинения за доставленные неудобства, - такое обращение появилось на сайте концертного зала.

Спектакль «На высоких каблуках», который должен был состояться 31 марта 2019 года, переносится на 20 июня. Концерт Наталии Орейро, как и планировалось, состоится 1 апреля 2019 года, но пройдет в Milo Concert Hall. Концерты Веры Брежневой, группы «Градусы», Therr Maitz и другие шоу также будут перенесены на другие даты.

- Если вас не устраивают даты переноса, вы можете вернуть билеты по месту их приобретения, - добавили в пресс-службе концертного зала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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