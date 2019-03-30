2019-03-30T11:20:01+03:00
Общество

Расписание движения нижегородских автобусов станет «прозрачным и понятным»

Кроме того, будет введен запрет на обгон маршрутками друг друга
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Расписание движения нижегородских автобусов станет «прозрачным и понятным»Расписание движения нижегородских автобусов станет «прозрачным и понятным»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородский департамент транспорта составит прозрачное и понятное расписание движения городских автобусов и маршруток. Соответствующее поручение дал мэр города Владимир Панов на встрече с жителями Московского района 28 марта 2019 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Люди не должны угадывать, когда приедет автобус – нужно точное расписание, за исполнением которого мы будем следить через систему датчиков. Кроме того, надо ввести жесткий запрет на обгон, чтобы одна маршрутка не стремилась опередить другую, чтобы взять побольше пассажиров. Это недопустимый риск, - отметил Владимир Панов, добавив, что в перспективе весь основной городской транспорт должен стать низкопольным.

Кроме того, глава города подчеркнул, что особенное внимание будут обращать на прозрачность работы перевозчиков.

- За 2018 год НПАТ и НЭТ заплатили в бюджеты всех уровней 745 миллионов рублей, а частные перевозчики – всего 71 миллион, хотя автобусов у них больше. Эти цифры очень показательны, сразу видно, кто работает честно, - заметил Владимир Панов.

По словам Владимира Панов, в настоящее время вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным они ищут возможность закупить новую партию муниципальных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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