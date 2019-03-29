2019-03-29T16:14:58+03:00
Общество

В Нижегородской области продолжается голосование за лучших медицинских работников

Сказать «спасибо» медицинским работникам можно несколькими способами
Эльвира ОСИПОВА
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В Нижегородской области продолжается голосование за лучших медицинских работниковВ Нижегородской области продолжается голосование за лучших медицинских работников
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7 марта 2019 года в 9.30 заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Лариса Санинская дала старт голосованию в рамках проекта «Первая Народная Медицинская Премия». Официальная церемония запуска проекта состоялась в Городской поликлинике №4 Канавинского района Нижнего Новгорода, где была установлена первая стойка для голосования. Основная тема проекта в 2019 году – «Время быть здоровым!», важность роли пациента в системе здравоохранения и его ответственного отношения к собственному здоровью.

Отметим, что проект реализуется при поддержке губернатора области, а также регионального министерства здравоохранения. Генеральным партнером Премии традиционно выступает АО «Нижфарм» (входит в группу STADA).

«Более четверти жителей нашей страны считают профессию врача наиболее престижной. В 2012 году такого мнения придерживались лишь 12% респондентов по данным Всероссийского центра исследования общественного мнения. Мы уверены, что такие социальные проекты, как «Народная медицинская премия», вносят существенный вклад в эту позитивную статистику», — отметил Дмитрий Ефимов, генеральный директор АО «Нижфарм», старший вице-президент STADA AG.

Напомним, сказать «спасибо» медицинским работникам можно несколькими способами:

- заполнить бюллетень и бросить его в урну стойки для голосования в медицинских организациях региона;

- написать письмо и отправить его по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, 8, а/я 38;

- оставить свой голос на официальном сайте проекта www.1nmp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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