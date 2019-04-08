1200 квадратных метров в огне: Пожар вспыхнул на территории моторного завода в Заволжье

Сегодня, 8 апреля 2019 года, на территории моторного завода вспыхнуло производственное помещение. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествии поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 11:25.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прибывшие на место вызова спасатели объявили ранг пожара №3. Там были созданы три боевых участках, проложены две магистральные линии и созданы семь звеньев ГДЗС. Во время пожара также обрушилась кровля на площади 20 квадратных метров.

Ликвидировать горение удалось лишь через несколько часов – в 15:56. Поврежденная площадь – 1 200 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, погибших и пострадавших нет. Всех сотрудников цеха успели эвакуировать еще до приезда пожарных.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 48 человек и 18 единиц техники.

Напомним, на днях в Дзержинске на оборонном НИИ «Кристалл» раздался громкий хлопок, после чего над зданием показался густой столб дыма. Как вскоре подтвердили очевидцы, на предприятии действительно произошел хлопок. К счастью, больших разрушений в результате этого происшествия не произошло. На предприятии создана межведомственная комиссия.