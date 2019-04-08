2019-04-08T16:59:28+03:00
Общество

«Птичку жалко»: во дворах Нижнего Новгорода валяются пьяные птицы

Часто они становятся добычей уличных кошек и собак
Юлия ДАНЧЕНКО
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«Птичку жалко»: во дворах Нижнего Новгорода валяются пьяные птицы«Птичку жалко»: во дворах Нижнего Новгорода валяются пьяные птицыФото: СОЦСЕТИ
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В последнее время нижегородцы стали часто встречать птиц, которые валяются рядом с деревьями. Поначалу это пугало местных жителей, а потом они разобрались. Оказалось, что птицы наедаются забродившей рябины, которая осталась на деревьях, и падают пьяные.

- Сидят алкоголики, забродившую рябину клюют, потом всей стаей пьяные попадают и сдохнут. Хоть сеть натягивай, - написали нижегородцы в социальных сетях.

Многие лишь выразили сочувствие. Но есть и те, кто спасает маленьких бедолаг.

- Я в коробку собирала, что б кошки и собаки не сожрали, - ответила Наталья Четырина. - Из 12 штук только две не очнулись – разбились, наверное, об стоящую под рябиной машину. Очень жалко птичек.

«Птичку жалко»: во дворах Нижнего Новгорода валяются пьяные птицы Фото: СОЦСЕТИ

«Птичку жалко»: во дворах Нижнего Новгорода валяются пьяные птицыФото: СОЦСЕТИ

По мнению руководителя экологического центра «Дронт» Асхата Каюмова, спасать птиц нужно не всегда.

- В природе спасать таких птиц не нужно, не нужно вмешиваться, ведь хищникам тоже нужно есть, - объяснил Асхат Каюмов. – В большом городе, возможно, стоит их поднять и положить на высокую поверхность.

Дело в том, что пищеварение у птиц достаточно быстрое – через несколько часов птицы трезвеют и могут спокойно лететь дальше.

Правда, ягод уже почти не осталось - пролетающие мимо наших краев свиристели съели почти все ягоды, так что проблема спасения пьяных птиц совсем скоро отпадет сама собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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