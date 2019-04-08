Дешевых авиабилетов из Нижнего Новгорода в Крым в 2019 году не будет

На сайте Федерального агентства воздушного транспорта опубликовали список городов России, из которых можно будет в 2019 году улететь в Крым за небольшую цену. На этот раз Нижнего Новгорода там не оказалось.

Теперь нижегородцы, имеющие право на приобретение авиабилета по субсидированному тарифу, лишились возможности купить билет дешевый билет до Крыма. Хотя ранее, например, в 2017 году купить билет на рейс Нижний Новгород - Симферополь можно было всего за 3375 рублей. Сейчас его цена составляет от 7 до 18 тысяч рублей.

В этом году в перечень маршрутов до Симферополя и обратно вошли Новосибирск, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Томск, Магадан, Кемерово, Волгоград и Воронеж.

КСТАТИ

Приобрести билеты по специальному тарифу смогут не все: речь идет только о молодежи до 23 лет, женщинах старше 55 лет и мужчинах старше 60 лет. Также льготами могут воспользоваться инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, люди, сопровождающие ребенка-инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.