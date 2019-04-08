2019-04-08T14:18:23+03:00
Происшествия

Появились подробности ДТП с перевернувшейся «скорой» в Нижнем Новгороде

Два человека попали в больницу с тяжелыми травмами [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Ольга КитоваФото: Ольга Китова
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В минувшую субботу, 6 апреля 2019 года, на пересечении улиц Ванеева и Республиканской в Нижнем Новгороде произошло жуткое ДТП. После столкновения с легковушкой на проезжей части перевернулась машина скорой помощи. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области, инцидент случился в 17:30 рядом с домом №18 по улице Ванеева. 32-летня женщина, которая ехала за рулем «Лады Калины», не предоставила скорой помощи преимущество в движении. Медики везли в больницу пациентку, включив во время движения проблесковые маячки и звуковую сигнализацию.

Фото: vk.com/chp_nn

Фото: vk.com/chp_nn

В результате пострадали четыре человека, двое из которых попали в больницу. Так, двое мужчин получили ушибы, а две женщины – 1960 и 1993 годов рождения – с тяжелыми ранениями были госпитализированы с места происшествия.

На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС, а также реанимация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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