Прогноз погоды на 8-12 апреля в Нижнем Новгороде: то тепло, то холодно

В минувшие выходные в Нижний Новгород снова пришло похолодание. Столбики термометров не поднимались выше +6 градусов, небо было пасмурным, а ветер – сильным. Если вы уже успели утеплиться, срочно убирайте теплые вещи обратно. Но лишь на два-три дня...

В понедельник, 8 апреля, нас ждет малооблачная и солнечная погода. Воздух прогреется до +10 градусов, а ветер стихнет до трех метров в секунду и будет дуть с юга и юго-востока. Ночью ожидается до +3.

Во вторник в Нижнем Новгороде будет еще теплее. Столбики термометров подскочат до +14 в дневные часы и до +6 – в ночные. В течение всего дня небо будет облачным, но солнышко будет частенько радовать своим присутствием. Ветер чуть усилится: его скорость не превысит четырех метров в секунду.

Среда станет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха достигнет отметки в +15 градусов днем и +10 – ночью. Воздух не поменяет свое направление и будет дуть с юга. А вот небо, к сожалению, станет пасмурным. И надолго: если верить синоптикам, солнышка нижегородцы не увидят до начала следующей недели.

В четверг, 11 апреля, на столицу Приволжья обрушится дождь. Он будет лить не постоянно, а лишь временами. Столбики термометров снова опустятся до +9 градусов, а ночью и вовсе до +2. Ветер будет холодным: он переменит направление с южного на северное. Несмотря на это, ощущаться будут порядка +5 градусов.

В пятницу снова похолодает. На этот раз в Нижнем Новгороде ожидаются +5 градусов в дневное время и +1 – в ночное. Воздух так и останется северным, но не сильным (до трех метров в секунду). При этом ощущать нижегородцы будут лишь около +1 днем и до -3 ночью. В течение всего дня также будет лить небольшой дождь.

В выходные погода будет неоднозначной: то дожди, то солнышко. Может быть, синоптики еще передумают?