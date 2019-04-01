«Маленький Мук»: Наталья Водянова насмешила Инстаграм странными кроссовками

Всемирно известная модель Наталья Водянова продолжает выкладывать в Инстаграме фотографии из недавней поездки в Катар. Очередной снимок, выложенный в международный день смеха, 1 апреля, изрядно повеселил подписчиков.

natasupernova По Катару Наталья Водянова разгуливала в кроссовках с загнутыми носами.

- Все еще в сказочном режиме. Катар, ты был мечтой, - написала нижегородка под снимком, на котором она обута в зеленые кроссовки с сильно загнутыми носами.

Необычная обувь буквально приковала внимание общественности. В комментариях только и пишут о том, какие странные на знаменитости «черевички».

- Сказочная девушка. Вы как из сказки «Маленький Мук». Классные у вас башмачки, - заявила skazkapinka.

- Кроссы Алладина. Чудненько, - добавила lady_cherry87.

- Боже, что за кроссы, как из мультика про маленького Мука? - поинтересовалась donatali.

- Хоттабыч отдыхает, - прокомментировал coeur_d_arti_shok.

Судя по отзывам, экстравагантную спортивную обувь рискнули бы надеть далеко не все поклонники Водяновой. Некоторые заявили прямо: такие эксперименты хороши для подиума, а для жизни надо бы выбирать что-то поспокойнее.

- Когда у дизайнера закончилась муза, и ум зашел за разум, - высказалась antoninangel.

- Еще шляпу и корзину с финиками, - пошутила love_is_lovee_is.

Напомним, еще недавно 37-летняя Наталья Водянова насмешила Инстаграм ярко-желтым платьем, состоящим из рюшей и перьев. В нем мать пятерых детей прошлась по подиуму на Лондонской Неделе моды. То, что представленная нижегородкой одежда напоминает костюм цыпленка, заметили многие. Шутки по этому поводу тут же посыпались в соцсетях. У себя в Сториз Водянова опубликовала видео, в котором ее дефиле по языку сопровождается анимированным изображением птенчика, вылупившегося из яйца.